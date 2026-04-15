Por que o mercado ainda ignora os profissionais 50+?

A troca intergeracional potencializa a inovação e a qualidade de decisão nas empresas modernas
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Publicado em 15 de abril de 2026 às 10h00.
Por Claudia Danienne*
Pela primeira vez na história, a longevidade deixou de ser exceção e passou a ser regra.
Essa mudança silenciosa e irreversível já está redefinindo a forma como trabalhamos, consumimos e organizamos nossas carreiras, mas o mercado de trabalho ainda não a trata como o fator estrutural que ela de fato é.
No Brasil, dados da PNAD Contínua (IBGE, 2024/2025) indicam que pessoas com 50 anos ou mais já representam cerca de 32% da população.
Os maiores de 60 anos ultrapassam 15% e crescem em ritmo acelerado.
No cenário global, o World Economic Forum aponta o envelhecimento populacional como uma das principais forças da próxima década, com aumento relevante da participação de profissionais acima de 55 anos na força de trabalho até 2030.
A demografia mudou. As estratégias de negócios, na maior parte das empresas, ainda não.
Durante décadas, operamos com um roteiro de vida linear: estudar, trabalhar, aposentar. Esse modelo foi desenhado para um mundo em que se vivia menos e em que a contribuição econômica se concentrava em uma faixa etária estreita.
Hoje, insistir nessa lógica significa desperdiçar talento, limitar o tempo de contribuição produtiva e manter uma desconexão entre tempo de vida e trabalho.
A iniciativa New Map of Life, da Stanford University, descreve bem esse descompasso: vivemos mais, mas seguimos concentrando aprendizado, produtividade e propósito em um único bloco de tempo. O resultado é previsível: carreiras interrompidas quando poderiam se reinventar, profissionais maduros subaproveitados e empresas que não se beneficiam da combinação entre experiência e renovação.
Ao mesmo tempo, a chamada economia prateada avança.
Relatório da McKinsey & Company mostra que pessoas com mais de 50 anos já respondem por mais de 50% do consumo em diversas economias desenvolvidas e devem liderar o crescimento nas próximas décadas.
No Brasil, a PNAD Contínua indica aumento da participação de profissionais entre 55 e 64 anos no mercado de trabalho, além de maior busca por qualificação nessa faixa etária.
Trata-se de uma população que segue ativa, desejando trabalhar, aprender, consumir e influenciar decisões.
Ignorar isso é deixar valor na mesa em duas frentes: dentro da empresa, ao não aproveitar plenamente o potencial produtivo de profissionais 50+; e fora dela, ao não desenvolver produtos, serviços e experiências pensados para um público com maior poder de compra, maior fidelidade e expectativas mais sofisticadas.
Ainda assim, muitas organizações operam com um viés implícito: juventude é sinônimo de inovação; experiência é sinônimo de rigidez. Essa leitura é, ao mesmo tempo, ultrapassada e cara.
Ao associar inovação a um recorte etário e relegar profissionais mais maduros a funções periféricas ou à aposentadoria precoce, as empresas abrem mão de três ativos críticos em ambientes complexos: qualidade de decisão, estabilidade emocional e consistência de execução.
Em um mundo de mudanças aceleradas, a combinação entre fluência digital e visão sistêmica, entre energia de experimentação e senso de consequência, tende a ser mais valiosa do que apostar em um único “perfil ideal” de talento.
A longevidade também muda a própria natureza das carreiras. Elas deixam de ser lineares para se tornarem cíclicas.
Nesse contexto, ganha força o conceito de second act: uma segunda (ou terceira) fase profissional, redesenhada a partir da combinação entre experiência, novos aprendizados, formatos flexíveis de trabalho e uma busca mais explícita por propósito.
Não estamos falando de um plano B improvisado, mas de uma estratégia de continuidade e ampliação de impacto.
Para as empresas, reconhecer esse movimento significa repensar recrutamento, sucessão, desenho de cargos e políticas de desenvolvimento, em vez de tratar profissionais maduros como um grupo “em fim de linha”.
Apesar de tudo isso, observo, após quase três décadas atuando com Gente & Gestão, que a longevidade ainda aparece pouco nas agendas estratégicas.
Fala-se em transformação digital, ESG, novas formas de trabalho, mas raramente se conecta esses temas à mudança demográfica em curso.
É como se construíssemos o futuro do negócio sobre um pressuposto antigo de quem são as pessoas que estarão nele.
A longevidade não é uma tendência simpática nem uma questão periférica de responsabilidade social.
É infraestrutura: redefine o tamanho, a composição e o comportamento da força de trabalho e dos mercados consumidores.
A pergunta que líderes e conselhos precisam fazer não é mais “quanto tempo as pessoas vão viver?”, mas “como vamos estruturar esse tempo em termos de trabalho, consumo e participação econômica – e quem estará preparado para liderar essa realidade?”.
Como toda mudança estrutural, a longevidade não recompensa quem observa à distância e espera diretrizes prontas.
Ela recompensa quem lê os sinais antes, ajusta seus modelos de negócio e age.
Em um ambiente em que tecnologia e capital se tornaram acessíveis a muitos, talvez uma das maiores vantagens competitivas dos próximos anos esteja justamente em quem souber transformar a nova demografia em estratégia.
Para isso, o conceito de lifelong learning torna-se o pilar central dessa reinvenção.
*Claudia Danienne É psicóloga organizacional, empresária, sócia-fundadora da Somos 50+ e da Degoothi Consulting, chairperson do Comitê de Pessoas da Amcham Brasil no Rio de Janeiro. Atua há 30 anos com Gente & Gestão e é palestrante e professora convidada em cursos de negócios nas áreas de empreendedorismo, gestão de pessoas e soft skills.