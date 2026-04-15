Por que o mercado ainda ignora os profissionais 50+?

Por Claudia Danienne*

Pela primeira vez na história, a longevidade deixou de ser exceção e passou a ser regra.

Essa mudança silenciosa e irreversível já está redefinindo a forma como trabalhamos, consumimos e organizamos nossas carreiras, mas o mercado de trabalho ainda não a trata como o fator estrutural que ela de fato é.

No Brasil, dados da PNAD Contínua (IBGE, 2024/2025) indicam que pessoas com 50 anos ou mais já representam cerca de 32% da população.

Os maiores de 60 anos ultrapassam 15% e crescem em ritmo acelerado.

No cenário global, o World Economic Forum aponta o envelhecimento populacional como uma das principais forças da próxima década, com aumento relevante da participação de profissionais acima de 55 anos na força de trabalho até 2030.

A demografia mudou. As estratégias de negócios, na maior parte das empresas, ainda não.

O descompasso entre a vida linear e a nova realidade

Durante décadas, operamos com um roteiro de vida linear: estudar, trabalhar, aposentar. Esse modelo foi desenhado para um mundo em que se vivia menos e em que a contribuição econômica se concentrava em uma faixa etária estreita.

Hoje, insistir nessa lógica significa desperdiçar talento, limitar o tempo de contribuição produtiva e manter uma desconexão entre tempo de vida e trabalho.

A iniciativa New Map of Life, da Stanford University, descreve bem esse descompasso: vivemos mais, mas seguimos concentrando aprendizado, produtividade e propósito em um único bloco de tempo. O resultado é previsível: carreiras interrompidas quando poderiam se reinventar, profissionais maduros subaproveitados e empresas que não se beneficiam da combinação entre experiência e renovação.

A ascensão estratégica da economia prateada

Ao mesmo tempo, a chamada economia prateada avança.

Relatório da McKinsey & Company mostra que pessoas com mais de 50 anos já respondem por mais de 50% do consumo em diversas economias desenvolvidas e devem liderar o crescimento nas próximas décadas.

No Brasil, a PNAD Contínua indica aumento da participação de profissionais entre 55 e 64 anos no mercado de trabalho, além de maior busca por qualificação nessa faixa etária.

Trata-se de uma população que segue ativa, desejando trabalhar, aprender, consumir e influenciar decisões.

Ignorar isso é deixar valor na mesa em duas frentes: dentro da empresa, ao não aproveitar plenamente o potencial produtivo de profissionais 50+; e fora dela, ao não desenvolver produtos, serviços e experiências pensados para um público com maior poder de compra, maior fidelidade e expectativas mais sofisticadas.

O viés da juventude e o valor da experiência

Ainda assim, muitas organizações operam com um viés implícito: juventude é sinônimo de inovação; experiência é sinônimo de rigidez. Essa leitura é, ao mesmo tempo, ultrapassada e cara.

Ao associar inovação a um recorte etário e relegar profissionais mais maduros a funções periféricas ou à aposentadoria precoce, as empresas abrem mão de três ativos críticos em ambientes complexos: qualidade de decisão, estabilidade emocional e consistência de execução.

Em um mundo de mudanças aceleradas, a combinação entre fluência digital e visão sistêmica, entre energia de experimentação e senso de consequência, tende a ser mais valiosa do que apostar em um único “perfil ideal” de talento.

Carreiras cíclicas e o conceito de Second Act

A longevidade também muda a própria natureza das carreiras. Elas deixam de ser lineares para se tornarem cíclicas.

Nesse contexto, ganha força o conceito de second act: uma segunda (ou terceira) fase profissional, redesenhada a partir da combinação entre experiência, novos aprendizados, formatos flexíveis de trabalho e uma busca mais explícita por propósito.

Não estamos falando de um plano B improvisado, mas de uma estratégia de continuidade e ampliação de impacto.

Para as empresas, reconhecer esse movimento significa repensar recrutamento, sucessão, desenho de cargos e políticas de desenvolvimento, em vez de tratar profissionais maduros como um grupo “em fim de linha”.

Longevidade como infraestrutura de negócios

Apesar de tudo isso, observo, após quase três décadas atuando com Gente & Gestão, que a longevidade ainda aparece pouco nas agendas estratégicas.

Fala-se em transformação digital, ESG, novas formas de trabalho, mas raramente se conecta esses temas à mudança demográfica em curso.

É como se construíssemos o futuro do negócio sobre um pressuposto antigo de quem são as pessoas que estarão nele.

A longevidade não é uma tendência simpática nem uma questão periférica de responsabilidade social.

É infraestrutura: redefine o tamanho, a composição e o comportamento da força de trabalho e dos mercados consumidores.

A pergunta que líderes e conselhos precisam fazer não é mais “quanto tempo as pessoas vão viver?”, mas “como vamos estruturar esse tempo em termos de trabalho, consumo e participação econômica – e quem estará preparado para liderar essa realidade?”.

Transformando demografia em vantagem competitiva

Como toda mudança estrutural, a longevidade não recompensa quem observa à distância e espera diretrizes prontas.

Ela recompensa quem lê os sinais antes, ajusta seus modelos de negócio e age.

Em um ambiente em que tecnologia e capital se tornaram acessíveis a muitos, talvez uma das maiores vantagens competitivas dos próximos anos esteja justamente em quem souber transformar a nova demografia em estratégia.

Para isso, o conceito de lifelong learning torna-se o pilar central dessa reinvenção.

*Claudia Danienne É psicóloga organizacional, empresária, sócia-fundadora da Somos 50+ e da Degoothi Consulting, chairperson do Comitê de Pessoas da Amcham Brasil no Rio de Janeiro. Atua há 30 anos com Gente & Gestão e é palestrante e professora convidada em cursos de negócios nas áreas de empreendedorismo, gestão de pessoas e soft skills.