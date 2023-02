O sucesso para a liderança passa pelo aprendizado contínuo?

Por Adriano Lima*

Em meus 30 anos na área de gestão de talentos, atuando diretamente com gestores dos mais diversos segmentos, aprendi a reconhecer semelhanças entre eles para compreender de fato o que torna alguém um líder de sucesso. Esse tipo de posição exige uma série de skills profissionais em comum e outras tantas habilidades distintas entre cada profissional.

O que encontrei em comum e determinante para o sucesso de cada um? Não digo exatamente que é uma característica, mas uma abordagem profissional similar. Um líder de sucesso precisa ser resiliente e adaptável, preparado para lidar com cenários adversos. A habilidade de liderar pode ser sim uma característica inerente ao profissional, mas pode também e deve ser estimulada, desenvolvida e aprimorada.

Considero a aprendizagem ao longo da vida como parte integrante para um profissional tornar-se um líder de sucesso. Esse estilo de capacitação, formalizado ou não, fornece a bagagem necessária para prosperar e tornar-se mais adaptável e resiliente aos desafios impostos no ambiente corporativo. A gestão compreende a necessidade de guiar e desenvolver pessoas das mais diversas e para isso, um olhar amplo, aberto e acolhedor é indispensável. A educação continuada permite ampliar nossos horizontes, compreender diversos pontos de vista e nos abrir para novas oportunidades, o que interfere diretamente na atuação positiva de um líder.

Como sabemos o desempenho do gestor interfere diretamente no rendimento dos seus liderados. O lifelong learning é uma característica que deve ser incorporada ao cotidiano, mas isso não quer dizer que não deva ser planejada. Para 2023, se você deseja aprimorar sua capacidade de liderança e causar um impacto positivo em sua equipe, é hora de se organizar.

Lições de aprendizagem contínua para aprimorar a liderança

1 - Não existe caminho linear para o desenvolvimento de carreira

A educação continuada é aquela que vai além da tradicional, a que envolve o ensino básico até a graduação e suas especializações. Por muito tempo, temos programado em nossa mente o caminho a percorrer. Por exemplo, me formei em Psicologia, segui com meu MBA e me especializei em RH Estratégico Avançado. Sem dúvidas esse estilo de formação me trouxe expertise na área que optei por seguir e me forneceu uma série de skills centrais para desenvolver as funções que integrei e integro até hoje.

No entanto, instrução não reside em apenas uma área de conhecimento e a educação pode ser conquistada em caminhos nunca imaginados anteriormente. Os caminhos de crescimento que percorremos ao longo do tempo podem ser surpreendentes e extremamente agregadores para as funções tradicionais em sua área de especialização.

Tornar-se um líder 360°, ou seja, aquele que inspira, que domina todas as dimensões da vida e que é exemplo para todos advém de uma ampla gama de conhecimentos. As grandes virtudes que construí em mim mesmo vieram de caminhos que nunca imaginei percorrer. Precisamos estar abertos às oportunidades e sempre extrair algo de fontes diversas, o caminho não pode ser mapeado o tempo todo.

2 - A oportunidade é primordial, mas nem sempre bate na porta

Em um mundo ideal teríamos dinheiro, tempo e oportunidade de estudo de maneira ilimitada, mas não é bem assim. Eu faço parte de uma companhia preocupada com o desenvolvimento de carreira e dos negócios e, hoje, na posição de CHRO Global da Minerva Foods, temos fomentado iniciativas diversas para o reskilling - aprendizado de novas habilidades e competências e upskilling - desenvolvimento de habilidades, competências e conhecimentos que uma pessoa já possui. Dentre as mais notáveis ações de educação corporativa, temos o Programa de Desenvolvimento de Lideranças e Academia Minerva.

Apesar de abraçar a educação formal, ampliando de maneira contínua as soft e especialmente hard skills, o aprendizado ao longo da vida não pode se restringir a esse universo. Esse estilo de capacitação presume que conhecimentos podem ser adquiridos de fontes diversas, como livros, palestras, estudos de casos, explicações orais, painéis visuais, podcasts, entre outros.

O essencial aqui é desafiar-se diariamente a absorver algo novo, de preferência que seja desenvolvido de maneira interativa para melhor fixação e absorção de conhecimento. Você fez algo diferente hoje ou deixou o dia correr? Para 2023 vale se desafiar com algo diferente.

Em um universo tão mutável e competitivo como o mercado de trabalho, a única certeza que pode garantir melhores resultados e longevidade no mundo corporativo é a pura habilidade de adaptação. Ser um lifelong learner indica uma predisposição à evolução contínua, esse tipo de característica está em alta e continuará a se valorizar com o passar do tempo.

*Adriano Lima é global CHRO e coordenador do Comitê de Pessoas do Conselho de Administração da Minerva Foods

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Você pode ser o que quiser (e onde quiser) se tiver os soft skills corretos

Estratégias de marketing só funcionam com uma boa gestão organizacional

RH de 2023 cuida de saúde mental e qualidade de vida