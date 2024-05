Como está sua marca pessoal? Especialista dá 5 dicas para você ser mais reconhecido na carreira

Por Renata Vegha, Estrategista de Carreira e Marca Pessoal e Fundadora da Farol RV

Nike, Apple, Microsoft, Coca-Cola, Itaú… o que algumas das marcas mais valiosas do mundo têm em comum? Por que essas grandes empresas conseguiram, ao longo dos anos de atuação, criar marcas fortes, memoráveis, que funcionam como verdadeiros ímas de atração de consumidores, despertando desejo, admiração, paixão, fidelidade e até afeto?

A resposta não está apenas na qualidade e pertinência de seus produtos e serviços na vida dos consumidores; mas, sim, na capacidade que todas elas tiveram – e continuam tendo– de gerir com excelência a imagem de suas marcas. Todas elas tornaram-se sinônimo da categoria de mercado em que atuam, sinônimo do que há de melhor naquele determinado segmento de produto ou de serviço.

Assim é com a nossa marca pessoal. Uma marca bem pensada e cuidada é a alma do negócio – e não importa se essa marca é uma pessoa ou uma empresa. Nesta Economia Digital em que vivemos, a construção da marca pessoal de um profissional faz toda a diferença na sua carreira.

É preciso ter conteúdo e verdade

"O eixo comum entre marcas, as relações de mercado, consumo e trabalho são pessoas. Pessoas que inspiram outras pessoas a consumirem aquele determinado produto ou serviço; por isso os influenciadores são tão importantes para as estratégias de comunicação e vendas de anunciantes. Por esse mesmo motivo, temos visto empresas investindo no posicionamento pessoal de seus executivos. Portanto, a mensagem é: posicionamento e investimento na sua marca pessoal são fundamentais, mas vão além da sua imagem; é preciso ter conteúdo e verdade.

Em um cenário tão adverso e complexo em competitividade para profissionais de qualquer área, se posicionar publicamente por meio da marca pessoal se tornou um diferencial de mercado.

Profissionais liberais de todas as áreas, speakers, executivos e influenciadores digitais estão apostando no conceito de "branding pessoal" para alavancar reputação, atrair clientes e trabalhos e influenciar pessoas.

As 5 dicas para ter uma marca pessoal de sucesso

E você, como anda a construção da sua marca pessoal? A seguir, veja 5 dicas de como ter uma marca pessoal de sucesso: