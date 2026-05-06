A importância da marca pessoal autêntica na era da inteligência artificial

Houve um tempo em que o sucesso no LinkedIn e em outras redes profissionais era medido pela adesão a um padrão: fotos corporativas em estúdios cinzas, descrições em terceira pessoa e o uso excessivo de clichês como "apaixonado por desafios" ou "líder resiliente".

No entanto, o mercado atual não busca apenas competência técnica, mas conexão e clareza. Em um cenário de inteligência artificial generativa saturando a internet com textos genéricos, a marca pessoal autêntica se tornou um diferencial competitivo que não pode ser replicado.

Ser visto com estratégia

A prova de que a marca pessoal estratégica funciona está na mobilidade de carreira. No mercado atual, o profissional que se posiciona como autoridade em seu nicho deixa de ser um currículo para se tornar a primeira opção em processos de sucessão ou convites de headhunters.

Esse movimento permite a construção de um sólido capital social. Isso significa que, antes mesmo de entrar em uma sala de entrevista ou reunião de feedback, a reputação já fez o trabalho pesado.

O ativo aqui é a diferenciação, em um mar de profissionais tecnicamente qualificados, vence quem é lembrado. Como diz o ditado "Quem não é visto, não é lembrado” mas quem é visto sem autenticidade, é logo esquecido.

Alinhamento entre o digital e o real

O maior risco para a progressão de carreira é a quebra de expectativa entre o ambiente digital e o presencial. Isso porque, a marca pessoal deve funcionar como um espelho da competência técnica e comportamental demonstrada no cotidiano corporativo, quando existe alinhamento, a confiança é acelerada.

Para manter essa integridade, a comunicação deve ser baseada em fatos e vivências reais, eliminando assim a necessidade de sustentar uma narrativa artificial.

Profissionais que tratam a própria carreira como uma marca estratégica compreendem que cada interação, seja online ou offline, representa uma oportunidade de networking orgânico e de consolidação da reputação.

A arte de narrar experiências

Nesse contexto, o domínio do storytelling deixa de ser um recurso acessório e passa a ocupar papel central na construção de marca pessoal. Saber organizar experiências, aprendizados e resultados em narrativas claras e relevantes é o que permite transformar trajetórias profissionais em ativos estratégicos.

Para profissionais que buscam desenvolver essa habilidade de forma estruturada, o curso gratuito Storytelling de Impacto, do Na Prática, surge como uma oportunidade de qualificação alinhada às demandas atuais do mercado.

A formação propõe métodos para transformar vivências reais em histórias com propósito, fortalecendo a comunicação e ampliando o potencial de influência em ambientes digitais e corporativos.

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