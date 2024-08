Ferramentas de inteligência artificial: 8 opções úteis para facilitar a sua rotina de trabalho

O protagonismo das ferramentas de inteligência artificial nos últimos tempos tem um responsável: o ChatGPT. Desde o seu lançamento, o desenvolvimento acelerado de novas ferramentas realmente é impressionante e, na mesma medida, útil para pessoas e empresas.

Até o momento, existem 7.825 IAs diferentes para executar 2.127 tarefas em diversos segmentos.Diante desses números, é provável que exista uma ferramenta de inteligência artificial para cada atividade de diversos setores de uma empresa.

A partir do momento que existem ferramentas de inteligência artificial para facilitar o dia a dia, por que não usá-las e direcionar esforços para tarefas mais estimulantes e estratégicas? Ao incorporar a inteligência artificial em suas operações, os profissionais só têm a ganhar em eficiência, assertividade, qualidade e tempo.

Pensando nisso, criamos uma lista com oito ferramentas de inteligência artificial que têm potencial para transformar a sua rotina. Continue a leitura deste texto para conferir.

Leia também: Inteligência artificial: o que é e como ela pode alavancar sua carreira

Browse AI

Empresas como Google, Amazon e Zapier utilizam esta ferramenta de inteligência artificial para monitorar concorrentes, identificar clientes em potencial, extrair dados de outros sites para análises e fazer pesquisas de mercado.

Timely

Disponível apenas na versão paga, o aplicativo funciona como uma ferramenta de monitoramento e rastreamento. Com soluções para autônomos e empresas de todos os tamanhos, ele tem as seguintes funcionalidades:

agendamento de tarefas;

controle de orçamento;

registro automático de atividades;

geração de relatórios e painéis;

lembretes automáticos;

e muito mais.

Speech Text

A Microsoft Azure, empresa responsável pelo desenvolvimento do Speech Text, descreve sua ferramenta de inteligência artificial como “um gerador de voz personalizado e realista”. Em outras palavras, com ele é possível transformar textos em vozes com diferentes estilos de fala e tons emocionais para se adequar ao seu caso de uso (leitores de texto, locutores, chatbots de suporte ao cliente e afins).

É possível testar as funcionalidades do Speech Text de forma gratuita e também comprar créditos Azure para usar funções mais avançadas.

Decktopus AI

Para quem deseja criar apresentações profissionais de forma online e rápida, a ferramenta de inteligência artificial Decktopus AI pode ser uma alternativa ao PowerPoint, porém disponível apenas na versão paga.

A partir de modelos prontos, o usuário pode incluir textos, imagens, gráficos e outros elementos visuais e personalizá-los de acordo com as suas necessidades. Além de permitir a exportação dos arquivos em diversos formatos, a ferramenta ainda oferece recursos adicionais, como tradução para outros idiomas e narração de áudio.

Poised

Traduzido para o português, o nome dessa ferramenta de inteligência artificial significa “preparado” e é exatamente isso o que ela propõe: treinar a fala dos usuários para ajudá-los a desenvolver a comunicação oral.

Funciona assim: no app, o usuário grava sua voz (pode ser em uma reunião, lendo um texto, em uma conversa etc). Em seguida, a IA analisa a gravação, identificando elementos como entonação, velocidade e clareza da fala e oferece um feedback personalizado.

Com o aplicativo também é possível fazer curso de idiomas, oratória e demais temas que podem ajudar a aperfeiçoar habilidades específicas.

Jasper

Como um possível concorrente do ChatGPT, o software desenvolvido pela SoundHound também é uma ferramenta para produção de conteúdo, porém com algumas especificidades.

Além de ser um serviço pago, ele é mais voltado para conteudistas, blogueiros e profissionais de marketing, uma vez que com ele é possível:

melhorar a escrita;

debater ideias;

criar novos conteúdos;

ajudar a corrigir erros gramaticais.

Nele, os usuários também encontram uma variedade de ferramentas, incluindo um chat de Jasper, um local para salvar seu trabalho, e Jasper Art. O serviço oferecido por essa ferramenta de inteligência artificial é pago.

Tactiq

Como uma extensão do Google Chrome, sua principal funcionalidade é transcrever tudo que é falado em reuniões e, instantaneamente, transformar em texto – inclusive separando os diferentes interlocutores. O Tactiq ainda tem conexão com ChatGPT para fazer o resumo do que foi falado.

ChatGPT

Criado pela OpenAI e considerado uma das ferramentas de inteligência artificial mais poderosa da atualidade, seu objetivo é criar conteúdo a partir de um banco de dados já existente. A partir das informações extraídas, a ferramenta busca um padrão de construção e se torna capaz de gerar novos dados. Com isso, ele também pode realizar conversas e interações de bate-papo de forma autônoma, gerando respostas coesas e contextuais com base no texto de entrada.

Leia também: Preconceito algorítmico: os computadores podem cometer erros como nós?