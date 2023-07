O que é ChatGPT? Como usar a IA em português no seu dia a dia

*Por Amanda Lemos

O ChatGPT é um chatbot alimentado por inteligência artificial que foi criado pela OpenAI no final de 2022.

Ele é similar aos assistentes virtuais como Alexa e Siri, mas se destaca por fornecer respostas textuais mais complexas. Além disso, é capaz de resolver problemas matemáticos, criar histórias, responder perguntas e muito mais.

Um detalhe importante é que a versão mais popular, a 3.5, tem acesso a conteúdos publicados na internet até 2021. Portanto, ao solicitar informações sobre eventos mais recentes, o bot pode não fornecer dados precisos.

O que é o ChatGPT

Desenvolvido pela OpenAI, o ChatGPT usa técnicas avançadas de processamento de linguagem natural para entender perguntas e dar respostas.

O ChatGPT é baseado na arquitetura GPT-3.5 da empresa norte-americana. GPT significa "Generative Pre-trained Transformer" (Transformador Pré-Treinado Generativo, em português). É um modelo que utiliza a técnica de aprendizado de máquina chamada "aprendizado pré-treinado" para gerar respostas em texto baseadas em entradas, por exemplo, como perguntas do tipo “o que comer em um café da manhã”.

O modelo GPT-3.5 é treinado em uma enorme quantidade de dados textuais para aprender padrões, estruturas gramaticais e conhecimento geral da linguagem. Ele é alimentado com uma tarefa de previsão de palavras em um contexto dado, o que o ajuda a entender a relação entre as palavras em uma sequência.

Quem é a OpenAI

A OpenAI é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial. Foi fundada em 2015 por Elon Musk (bilionário dono da Tesla e SpaceX) e Sam Altman (investidor e atual CEO do grupo)

O impacto do chatbot foi tanto que a Microsoft anunciou um investimento de US$ 10 bilhões na startup. Em janeiro deste ano, a OpenAI era avaliada em US$ 29 bilhões segundo o The Wall Street Journal.

Quais são as limitações do ChatGPT

Segundo o próprio ChatGPT, “assim como outros sistemas de inteligência artificial baseados em linguagem”, suas limitações são

Falta de conhecimento específico: Ele não tem conhecimento prévio sobre domínios ou tópicos específicos, e sua resposta é baseada apenas no que aprendeu a partir dos dados fornecidos durante o treinamento.

Possibilidade de respostas erradas: Em alguns casos, o chat pode fornecer informações incorretas ou respostas que não são factualmente precisas. Isso acontece porque ele não tem uma fonte de verificação externa e pode gerar respostas com base em padrões de texto existentes, mesmo que sejam imprecisos.

Sensibilidade ao contexto: O ChatGPT pode ter dificuldade em acompanhar o contexto em uma conversa mais longa e pode esquecer informações mencionadas anteriormente. Isso pode levar a respostas que parecem desconexas ou que não levam em consideração a continuidade da conversa.

Tendência a respostas geradas vagas ou evasivas: Em alguns casos, a ferramenta pode fornecer respostas evasivas ou vagas, não fornecendo informações claras ou diretas.

Propensão a viés e linguagem inadequada: Como o ChatGPT é treinado em grandes quantidades de dados da Internet, ele pode refletir preconceitos ou usar linguagem inadequada que estava presente nos dados de treinamento.

Como acessar o ChatGPT

Entre no site ou no aplicativo (apenas iOS );

Escolha um email e uma senha com pelo menos oito caracteres. Dependendo da demanda, pode ter uma lista de espera para acessar a plataforma;

Verifique seu email e clique para confirmar a criação da conta;

Ao acessar, encontre a caixa de texto. Lá, você pode digitar suas perguntas, comentários ou pensamentos que tiver.

Clique no botão de envio ou apenas aguarde alguns segundos enquanto o ChatGPT processa sua entrada.

Como deixar o ChatGPT em português

Para usar o ChatGPT em português basta elaborar perguntas em português. Segundo testes do site SEO.ai, o ChatGPT está disponível em quase 100 línguas.

Como falar com o ChatGPT

Para começar,você pode dizer "Olá!" ou fazer uma pergunta como "Qual é a capital do Brasil?". Após a primeira interação, você pode continuar a conversa em português. O modelo do ChatGPT está treinado para entender e responder a perguntas em português.

Ao fazer uma pergunta, tente ser o mais claro e específico possível. Isso ajuda o modelo a entender exatamente o que você está procurando e a trazer uma resposta adequada. Evite ambiguidades ou perguntas muito amplas.

O próprio ChatGPT aconselha a contextualizar, se necessário. Se você estiver fazendo uma pergunta que depende de um contexto específico, coloque informações que possam ajudar o modelo a entender melhor o que você está procurando. Quanto mais contexto você fornecer, mais precisa será a resposta.

Também é possível pedir que a ferramenta explique melhor. Se a resposta não for clara ou se você precisar de mais informações, peça mais esclarecimentos. Colocar perguntas como "Poderia me explicar melhor?" ou "Você pode fornecer mais exemplos?" são bons caminhos.

Como usar o ChatGPT no Celular

Apesar de não existir um aplicativo dedicado do ChatGPT para Android ou iOS, você pode facilmente utilizar o chatbot pelo navegador do seu smartphone. Acesse o site https://chat.openai.com/ e clique em "Try ChatGPT". Faça login ou crie uma conta nova para começar a usar o serviço.

Comandos para usar o ChatGPT

Aqui estão algumas dicas para maximizar a eficácia de suas interações com o ChatGPT:

Seja específico : Evite generalizações e dê detalhes sobre o que você deseja que o chatbot faça.

: Evite generalizações e dê detalhes sobre o que você deseja que o chatbot faça. Forneça contexto : Explique a situação para que o bot possa fornecer uma resposta mais precisa.

: Explique a situação para que o bot possa fornecer uma resposta mais precisa. Defina suas expectativas : Informe ao bot o que você espera da resposta.

: Informe ao bot o que você espera da resposta. Experimente a opção "Regenerate response" : Caso a resposta não esteja de acordo com o que você deseja, use o botão "Regenerate response" para gerar uma nova.

: Caso a resposta não esteja de acordo com o que você deseja, use o botão "Regenerate response" para gerar uma nova. Peça ao bot para assumir um "papel" : Se deseja uma resposta de um ponto de vista específico, como o de um diretor financeiro, por exemplo, diga isso ao bot.

: Se deseja uma resposta de um ponto de vista específico, como o de um diretor financeiro, por exemplo, diga isso ao bot. Identifique o público-alvo e o canal de comunicação: Isso pode ser útil ao criar scripts para conteúdos de redes sociais, por exemplo.

Aqui estão alguns exemplos de como você pode interagir com o ChatGPT:

Perguntas de conversação : Como "Como foi o seu dia?".

: Como "Como foi o seu dia?". Perguntas gerais : Como "O que é inteligência artificial?" ou "Qual é a capital da França?".

: Como "O que é inteligência artificial?" ou "Qual é a capital da França?". Perguntas sobre fatos : Como "Quando foi fundada a NASA?" ou "Qual é a maior montanha do mundo?".

: Como "Quando foi fundada a NASA?" ou "Qual é a maior montanha do mundo?". Perguntas sobre opiniões : Como "O que você acha do filme Star Wars?" ou "Você acha que devemos investir mais em energias renováveis?".

: Como "O que você acha do filme Star Wars?" ou "Você acha que devemos investir mais em energias renováveis?". Pedidos de conselhos: Como "O que devo fazer para me preparar para uma entrevista de emprego?" ou "Que livro você recomenda para ler?".

Serviços parecidos com o ChatGPT

Ocasionalmente, você pode se deparar com a mensagem "ChatGpt is at capacity right now" ao tentar acessar o site, indicando que o servidor está sobrecarregado. Nestes casos, você pode tentar recarregar a página (F5) ou optar por ser notificado quando o site estiver ativo novamente. Para isso, clique em "Get notified when we're back", insira seu e-mail e clique em "Submit".

Se preferir, você também pode explorar outras plataformas com serviços semelhantes ao ChatGPT, como ChatSonic, Jasper Chat, Character AI, You Chat, Perplexity AI e Replika.

É importante mencionar que o Google anunciou sua própria IA de chatbot, chamada Bard, em fevereiro de 2023. A Bard será aplicada a vários produtos do Google, como Google Docs e Gmail, e atualmente está em fase de testes nos EUA e no Reino Unido. Continue acompanhando o Tecnoblog para saber mais sobre o lançamento do Bard!

Como usar o ChatGPT-4 no Bing

Em março de 2023, a OpenAI lançou para os usuários pagos a nova versão de seu chatbot, o ChatGPT-4. Esta atualização trouxe várias melhorias, incluindo uma redução na taxa de erros, otimização em vários idiomas e a capacidade de leitura e geração de imagens.

Para acessar o ChatGPT-4, é necessário assinar o plano premium, que custa cerca de R$ 104 por mês. No entanto, alguns produtos já incorporaram este novo sistema, como o buscador Bing. A utilização do Bing é gratuita e o acesso pode ser feito facilmente por celular ou PC.