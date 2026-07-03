Wall Street perde US$ 17,2 bi em semana marcada por preocupação com ações de IA

Os investidores começaram a pisar no freio em Wall Street. Na semana encerrada em 1º de julho, os fundos de ações dos Estados Unidos registraram resgates de US$ 17,2 bilhões, o maior volume desde março, segundo levantamento do Bank of America (BofA) com dados da EPFR Global.

O movimento representa uma mudança de humor dos investidores. Depois de iniciar o ano com uma sequência robusta de captações, os fundos acumulam agora a segunda semana consecutiva de saídas líquidas. A primeira, registrada na semana anterior, já havia interrompido um ciclo de três meses seguidos de entradas de recursos.

Enquanto o dinheiro deixava os fundos estadunidenses, parte desse capital encontrou novos destinos. Os fundos de ações japonesas, por exemplo, receberam US$ 1,9 bilhão, a maior captação em sete semanas, de acordo com informações divulgadas pela Bloomberg.

Preocupação com IA

Por trás dessa mudança de fluxo está o desconforto dos investidores com os valuations das empresas ligadas à inteligência artificial (IA). O índice Philadelphia Semiconductor, referência para as fabricantes de chips dos EUA, despencou 11% em apenas dois pregões.

A avaliação também é compartilhada por estrategistas do JP Morgan. O banco afirmou que as fabricantes de chips passaram a negociar com um prêmio elevado demais em comparação às gigantes de tecnologia que efetivamente monetizam a IA em larga escala, as chamadas "hyperscalers".

Na visão do JP Morgan, esse descompasso dificilmente será sustentado por muito tempo. A tendência é que o mercado reduza essa diferença, seja por meio de uma correção nas ações de semicondutores, seja por uma valorização mais intensa das hyperscalers.

Renda fixa ganha espaço

Se parte dos investidores trocou os EUA por outros mercados de ações, outra parcela preferiu migrar para ativos considerados mais seguros. No balanço global, os fundos de ações registraram saída líquida de US$ 13,9 bilhões na semana.

Como esse valor é menor do que os resgates observados apenas nos fundos estadunidenses, os dados indicam que boa parte do capital apenas mudou de local, em vez de abandonar a renda variável.

Na renda fixa, o movimento foi o oposto. Os fundos de títulos com grau de investimento atraíram US$ 17,2 bilhões no período, praticamente o mesmo volume retirado das ações no país.

Já os fundos de "high yield", que investem em papéis de maior risco de crédito, receberam US$ 3,4 bilhões, a maior entrada de recursos em mais de um ano.