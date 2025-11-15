Muito além do ChatGPT: 6 ferramentas de IA que podem multiplicar sua produtividade

Jornadas exaustivas, pressão por resultados e metas desafiadoras fazem parte do mundo acelerado dos negócios. Mas recentemente a inteligência artificial emergiu como uma verdadeira aliada para profissionais que desejam evitar a sobrecarga de trabalho.

Embora o ChatGPT seja a ferramenta mais conhecida – e, por si só, bastante poderosa – existem outras opções que podem elevar a produtividade de trabalhadores e equipes nas alturas. Segundo especialistas, existem seis ferramentas de IA que podem oferecer soluções aos desafios empresariais e resolver necessidades latentes de profissioanis de todas as áreas.

Veja, a seguir, as recomendações.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Gamma App

Com apoio da inteligência artificial, o Gamma App permite aos usuários construir sites, apresentações e documentos de forma simplificada. Sem exigir habilidades de design e programação, profissionais podem acessar as funcionalidades de forma gratuita, mas também existem planos pagos (entre US$ 8 e US$ 15 mensais). “Seu público prestará mais atenção e permanecerá envolvido com seu conteúdo”, promete o site oficial da plataforma.

FireFlies

O Fireflies utiliza inteligência artificial para transcrever, resumir, pesquisar e analisar conversas de voz automaticamente. A ferramenta pode ser uma importante aliada de profissionais que não querem perder nenhuma informação em reuniões de negócios, nem perder tempo transcrevendo manualmente conversas. Além disso, o Fireflies facilita a colaboração entre equipes por permitir o simples compartilhamento de informações.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

BrowseIA

Com a promessa de ser a maneira mais fácil de extrair e monitorar dados de qualquer site, o BrowseIA permite aos usuários obter qualquer informação pública da internet. Para ter ideia, é possível baixar uma lista com todos os vídeos enviados por um canal no Youtube, visualizar preços de todos os hoteis do Booking e ver todos os produtos de vendedores da Amazon. Tudo isso mesmo para quem não tem conhecimentos de programação.

PhamtomBuster

Com uma variedade de finalidades, o PhantomBuster é uma plataforma online que oferece ferramentas de automação para extrair dados da web, interagir com outros aplicativos, realizar tarefas repetitivas e tediosas de forma automatizada e muitas outras. “Automatize o que você já faz, nas plataformas que já usa”, promete o site oficial da plataforma.

Make

Poder criar e automatizar qualquer coisa é a promessa da plataforma Make. A ferramenta pode ser aplicada a times de diversos tipos: no marketing, é possível gerenciar mídias sociais e fazer pesquisas de mercado; em áreas financeiras, dá para gerenciar despesas e processar folhas de pagamento; e para os times de RH, é possível controlar folgas e integrar melhor os funcionários. “Qualquer pessoa pode usar o Make para projetar fluxos de trabalho poderosos sem depender de recursos do desenvolvedor”, diz o site.

ChatGPT

Essa é, com certeza, a ferramenta de inteligência artificial mais conhecida. E não à toa: para profissionais, o ChatGPT pode ser uma mão na roda. A plataforma é um sistema de conversação criado pela OpenAI para gerar respostas relevantes e coerentes em uma conversa. Usuários podem usar a ferramenta para fazer perguntas, receber informações, solicitar um texto criativo, pedir apoio na resolução de problemas e muito mais.

Tenha uma carreira à prova do futuro

"De olho nos recentes movimentos do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui."