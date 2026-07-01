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Sem formação em tecnologia, mãe desenvolve aplicativo com IA e atinge 50 mil acessos

Karima Williams, profissional de marketing, usou inteligência artificial para desenvolver sozinha um app com 50 mil acessos em 5 meses

Sem formação em tecnologia, mãe desenvolve aplicativo com IA e atinge 50 mil acessos ((Fonte: LinkedIn | Reprodução) )

Sem formação em tecnologia, mãe desenvolve aplicativo com IA e atinge 50 mil acessos ((Fonte: LinkedIn | Reprodução) )

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de julho de 2026 às 17h16.

Última atualização em 1 de julho de 2026 às 17h18.

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Karima Williams encontrou na inteligência artificial uma aliada improvável em um momento de sobrecarga emocional. 

Aos 34 anos, mãe solo e diretora de contas em uma agência de marketing, ela usou o Claude, da Anthropic, como válvula de escape para lidar com o estresse do trabalho e as exigências da maternidade. 

O que era um refúgio privado se transformou em um aplicativo que hoje ajuda milhares de pessoas a se reconectarem emocionalmente. As informações foram retiradas de Business Insider.

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Da conversa com o chatbot ao desenvolvimento de um aplicativo

O início de tudo foi uma conversa com a IA. Sem querer sobrecarregar amigos ou buscar ajuda terapêutica tradicional, Karima começou a conversar com Claude para organizar seus pensamentos e aliviar tensões do dia a dia. 

A linguagem acolhedora da ferramenta e sua capacidade de oferecer direcionamentos claros fizeram com que ela se sentisse compreendida.

Inspirada por essa experiência, Williams decidiu transformar a dinâmica com a IA em algo maior, e assim nasceu o Crash Out Diary, um aplicativo gratuito para computador que oferece suporte emocional por meio de mensagens rápidas, incentivos e atividades práticas.

Um projeto de tecnologia sem formação técnica

Sem qualquer experiência prévia em engenharia ou programação, Karima contou com a ajuda da própria IA para dar forma ao aplicativo. 

Pediu a Claude que explicasse os processos como se ela tivesse 10 anos e, aos poucos, foi aprendendo a estruturar o produto.

"Algo que levaria um dia para um engenheiro, levava uma semana para mim"Karima Williams, criadora do Crash Out Diary

Mesmo diante das dificuldades, ela seguiu aprendendo e expandindo o aplicativo, que já acumula 50 mil acessos desde seu lançamento, em abril de 2025. Um vídeo sobre a ferramenta viralizou no Instagram, atingindo 2 milhões de visualizações.

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