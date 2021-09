PODCAST DIGITALIZE: A cobertura de grandes eventos esportivos

O editor do portal Rede do Esporte, Gustavo Cunha, e o coordenador de redes do Ministério da Cidadania, Pedro Ramos, foram os convidados desta edição do podcast Digitalize.

Em um bate-papo com a jornalista Cris Rosa e o podcaster Gui Baldi, os convidados falam sobre os bastidores da cobertura jornalística e digital não só dos Jogos de Tóquio, mas também de outros megaeventos esportivos.

A crise gerada pela pandemia criou incertezas em relação ao acontecimento ou não dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2020 no Japão.

Adiada para 2021, a edição foi um sucesso, com campanhas excelentes dos atletas brasileiros, mesmo sem a presença do público nas torcidas. E os convidados conversam sobre o impacto do jornalismo e do digital na hora da cobertura de grandes eventos.

