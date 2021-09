Podcast A+: Tecnologia & consumo - mudanças na jornada digital do cliente

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre as novas ferramentas tecnológicas de consumo.

Diante dos desafios inéditos trazidos pela pandemia, a inovação se tornou a principal aposta das empresas para reagir à crise. A tecnologia virou a grande aliada para os negócios sobreviverem e superarem as limitações – inclusive físicas - impostas pelo coronavírus. A transformação digital acelerou, ganhou as mais variadas atividades econômicas e fez nascer um novo modelo de consumo: remoto, digital e em domicílio.

A jornada do cliente mudou. A experiência começa agora com um clique, na tela do computador ou do celular. Podem ser aulas virtuais, teleconsultas médicas, coaching para exercícios on-line ou a aquisição remota de produtos e serviços. A migração dos consumidores para os meios digitais é um caminho sem volta e adicionou mais agilidade e eficiência na relação dos usuários com as marcas.

A digitalização do consumo permite experiências mais personalizadas. Com base na inteligência de dados, criam-se soluções customizadas para cada cliente. Trata-se de um ecossistema inovador capaz de integrar e conectar consumidores, profissionais, empresas e parceiros. Todos em busca das respostas mais eficazes para as suas demandas.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidas as principais mudanças na jornada digital dos clientes a partir da pandemia e as previsões para o futuro do consumo. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Rodrigo Caramez, CEO da Brasilseg; Rodrigo Silveira, vice-presidente sênior de New Ventures do Gympass; Vander Corteze, CEO e fundador da Beep Saúde; e Vanessa Gordilho, diretora-geral da Qsaúde.

