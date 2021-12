Podcast A+: Lar multifuncional - a nova relação com a casa na pandemia

Por Bússola

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre as mudanças que a Covid-19 provocou nos nossos lares.

Ao nos isolar em casa, a pandemia transformou a nossa relação com a moradia, que, durante os últimos 20 meses, virou também escola, escritório, academia e espaço de lazer. As limitações impostas pelo coronavírus fizeram surgir um novo estilo de vida: remoto, digital e em domicílio.

Com o avanço da vacinação e a queda expressiva no número de casos da doença, as atividades presenciais têm sido retomadas, as ruas voltaram a ser ocupadas e o lar deixou de ser o único espaço de convívio. Ainda assim, dificilmente a nossa relação com a casa voltará a ser a mesma do período pré-Covid.

A moradia ganhou múltiplas funcionalidades, que continuarão existindo no pós-pandemia. Especialistas apostam num futuro híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. E, nesses novos modelos de trabalho, ensino e diversão, o lar seguirá tendo papel de destaque.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidas as novas funções que a casa ganhou nos últimos dois anos e as apostas para o futuro do setor de arquitetura, do mercado de decoração e do ramo imobiliário. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Andrea Bellinazzi, diretora das áreas de Inteligência de Mercado e Dados da Tegra Incorporadora; Andres Mutschler, CEO da Westwing Brasil; e Maria Elisa Baptista, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube