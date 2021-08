Podcast A+: Kassab critica reforma tributária e volta das coligações

O novo Podcast A+ traz uma entrevista da Bússola com Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD (Partido Social Democrático), sobre o ambiente político brasileiro, as reformas em debate no Congresso e o cenário eleitoral do ano que vem.

Uma das principais lideranças políticas do Brasil, ele já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito de São Paulo e ministro das Cidades e ainda da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E, do alto da sua experiência como político e também economista, critica as propostas de reforma tributária do governo em tramitação no Congresso. Para Kassab, o país precisa enfrentar com urgência a questão do custo Brasil, mas o projeto em discussão nasceu com “uma sanha arrecadatória da Receita”.

Ele se refere ao texto, de autoria do Poder Executivo e relatado pelo deputado federal Celso Sabino (PSDB-PA), que prevê mudanças no Imposto de Renda e vem sendo alvo de entidades empresariais, que apontam um aumento da carga tributária. Para o presidente do PSD, o foco da reforma tributária deveria ser a desburocratização e a simplificação dos tributos. E reclama da estratégia do governo em tratar do tema de maneira fatiada, sem apresentar o todo, o que, segundo ele, gera “insegurança ao setor produtivo e cria resistências”.

Kassab também é contra a PEC da reforma eleitoral, que volta com as coligações nas eleições proporcionais. De acordo com ele, o projeto favorece a fragmentação partidária e prejudica o país, porque, na sua avaliação, “uma democracia com 40 partidos não tem cara”.

No bate-papo, Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, e o analista político Alon Feuerwerker, conversaram com Gilberto Kassab ainda sobre as eleições de 2022 e os planos do PSD de lançar candidato próprio à presidência e ter nomes competitivos nas principais disputas estaduais.

A entrevista também está disponível no canal Bússola Líderes no YouTube.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

