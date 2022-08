Podcast A+: Eleições 2022 – a campanha vai começar

O novo episódio do Podcast A+ traz mais um debate promovido pela Bússola sobre as eleições de 2022.

Agosto marca um momento decisivo da corrida eleitoral. Com o fim do período de convenções e as candidaturas definidas pelos partidos, a campanha começa oficialmente no dia 16 de agosto. É quando estará autorizada a propaganda eleitoral — nas ruas e na internet. Serão 45 dias até o primeiro turno para os candidatos disputarem os votos do eleitorado brasileiro, que bateu recorde em 2022.

Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas em outubro. Em 2018, o número era de 147 milhões. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento expressivo de jovens de 16 e 17 anos com título de eleitor. Essa faixa do eleitorado cresceu mais de 50% nos últimos quatro anos.

Além da liberação da propaganda e dos comícios, outra data está no radar de quem disputa a corrida presidencial. Uma semana antes, no dia 9 de agosto, está previsto o início do pagamento do novo valor do Auxílio Brasil, que passou de R$ 400 para R$ 600. O aumento é resultado da PEC aprovada pelo Congresso no mês passado que estabeleceu estado de emergência e autorizou a ampliação dos benefícios pagos pelo governo.

Com os programas sociais turbinados, a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) tem expectativas de que o presidente cresça nas pesquisas. O último levantamento BTG/FSB revela um cenário de estabilidade, com vantagem para o ex-presidente Lula (PT). O petista soma 44% das intenções de voto ante 31% de Bolsonaro na simulação de primeiro turno. Todos os demais nomes juntos não chegam a 15% da preferência do eleitorado.

O que podemos esperar dessa nova fase do xadrez eleitoral com a campanha iniciando para valer? Quais as estratégias dos principais candidatos para convencer e conquistar os eleitores? E qual será o impacto desse pacote de benefícios sociais que começa a ser pago pelo governo? Todas essas questões foram debatidas em 1 hora de live no YouTube da EXAME. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola:

Podcast A+: Portal para Liberdade — inserção social de egressos do sistema prisional

Podcast A+: A importância da restauração florestal na luta contra o aquecimento global

Podcast A+: Cinco anos da Reforma Trabalhista