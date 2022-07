Podcast A+: Portal para Liberdade — inserção social de egressos do sistema prisional

O novo episódio do Podcast A+ debate a inserção social de pessoas egressas do sistema prisional. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Os últimos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), referentes ao segundo semestre do ano passado, mostram que, em dezembro de 2021, havia mais de 670 mil presos. O número supera em 45% a capacidade total das cadeias brasileiras, que somam 467 mil vagas. Nesses espaços, que deveriam originalmente cumprir o papel de recuperação dos detentos, apenas 19,2% deles trabalham e 25% cursam ensino formal (básico ou superior).

E o que acontece, então, com quem, depois de cumprir sua pena, deixa esse sistema superlotado? Entre julho e dezembro do ano passado, foram emitidos mais de 185 mil alvarás de soltura. Com frequência, essas pessoas saem das prisões sem documentação, recursos financeiros ou qualquer orientação sobre assistência jurídica, educação, moradia, saúde, emprego. Como é possível para esses milhares de egressos, que todos os anos ultrapassam os portões e ganham liberdade, criar novas trajetórias de vida e interromper os ciclos de violência?

Para estimular o debate sobre a ressocialização dessa população e fortalecer iniciativas de inclusão, o Instituto Igarapé lançou o Portal para Liberdade. É uma plataforma digital que reúne informações sobre o atendimento a pessoas egressas no Brasil e tem como objetivo aproximar indivíduos e organizações que atuam na inserção social de quem sai do sistema prisional.

Ainda há muito o que fazer. Somente 14 estados brasileiros — ou seja, cerca de metade das Unidades da Federação — informaram ter políticas públicas estaduais voltadas para essa comunidade em 2019. E é por isso que o Instituto Igarapé, por meio do Portal para Liberdade, pretende incentivar projetos que qualifiquem e gerem oportunidades para quem deixou as prisões, evitando casos de reincidência.

A campanha Sócios da Liberdade, por exemplo, mostra a importância de as empresas se envolverem efetivamente nesse processo. Cada vaga de emprego que é oferecida a essas pessoas ajuda a criar novas possibilidades de futuro e impedir a repetição do passado. Poder público, setor privado e sociedade civil precisam estar juntos nessa caminhada. É assim que se fortalece a segurança pública no país e todos ganham.

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Carolina Taboada, pesquisadora da área de segurança pública do Instituto Igarapé, e Douglas Oliveira, egresso que viu sua vida se transformar depois de ser contratado pela Porto Seguro num projeto de inserção e qualificação profissional.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a revista EXAME e o Grupo FSB.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola:

Podcast A+: A importância da restauração florestal na luta contra o aquecimento global

Podcast A+: Cinco anos da Reforma Trabalhista

Podcast A+: Eleições 2022 - a nova fase da disputa com o início das convenções