Podcast A+: quatro meses da LGPD

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que completa quatro meses em vigor. A nova legislação define as normas sobre o tratamento das informações pessoais dos cidadãos e as protege contra o uso inadequado. E a regra é clara: nenhuma instituição pode utilizar os dados de qualquer pessoa sem a existência de uma base legal.

Com a aprovação da lei e a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Brasil segue o caminho de várias outras nações que já constituíram ambiente jurídico voltado para garantir o respeito à privacidade e assegurar a transparência no emprego dos dados pessoais por empresas e governos. A segurança das informações ganha ainda mais relevância com a pandemia, que acelerou a transformação digital e a migração da maioria das atividades para o ambiente virtual.

Quais os principais impactos da LGPD nesses primeiros meses? Como indivíduos, governos e empresas têm se adaptado à nova legislação? Quais os desafios para que a lei seja cumprida? E como a pandemia tem contribuído para reforçar a discussão sobre privacidade, segurança e transparência na internet?

Em 1 hora de live no YouTube da EXAME, o jornalista Rafael Lisbôa conversou sobre essas e outras questões com Miriam Wimmer, diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); Fabiano Barreto, advogado e especialista em política e indústria da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Felipe Palhares, sócio da área de proteção de dados, tecnologia e negócios digitais do BMA Advogados; e Renato Cirne, diretor jurídico e de compliance da FSB Comunicação.

Confira o bate-papo no A+. A edição é de Guilherme Baldi.

Ouça abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a revista EXAME e o Grupo FSB.

