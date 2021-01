Podcast A+: 2 meses do Pix

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre o Pix, o novo meio de pagamento do Banco Central que completa dois meses em operação. A ferramenta, que permite fazer operações de forma instantânea a qualquer dia e horário, marca o início de um sistema mais rápido, prático, barato e transparente.

Os objetivos do BC com o Pix são ampliar a inclusão financeira dos brasileiros, estimular a competitividade do sistema bancário e incentivar a digitalização do mercado de pagamentos de varejo, facilitando a vida de pessoas e empresas.

Somente no primeiro mês, o Pix movimentou R$ 83,4 bilhões em quase 93 milhões de transações em todo o país. Mais de 128 milhões de chaves já foram cadastradas. A chave Pix é a informação fornecida pelo usuário (CPF, CNPJ, número de telefone ou e-mail, por exemplo) para identificar e realizar as operações, que não exigem dados bancários, como agência e conta.

Com a adesão cada vez maior ao Pix, como bancos e fintechs têm se preparado e se adaptado à nova ferramenta? Quais os ganhos até o momento para pessoas e empresas que aderiram ao novo meio de pagamento ? E como garantir a segurança e prevenir fraudes nessas operações?

Em uma hora de live no YouTube da Exame, o jornalista Rafael Lisbôa conversou sobre essas e outras questões com Marcelo Scarpa, diretor executivo do banco digital digio; Fabiana Manuera, Head de Jurídico e Relações corporativas da Donus, aplicativo de soluções financeiras da Z-Tech Brasil; e André Ferraz, CEO e fundador da Incognia. Confira os melhores momentos do bate-papo no A+. A edição é de Guilherme Baldi.

