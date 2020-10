Planejar é obrigatório, mesmo que nada saia como planejado

Entramos no último trimestre do ano, quando desenvolvemos nosso planejamento para o ano seguinte. Mas, depois de 2020, em que cada dia lidamos com uma novidade ou desafio, vale a pena dedicarmos tempo para planejar 2021? A resposta curta e objetiva é: sim. A mais longa: se planejar é sempre preciso, nesse contexto é obrigatório. Explico o porquê.

Por mais cenários e previsões que fizemos em 2019, plano nenhum previu uma pandemia global que alterasse de forma tão drástica as relações sociais, políticas e econômicas. Fomos todos surpreendidos e agimos no free style, certo? Mais ou menos.

Ao longo desses meses, vimos marcas que se destacaram por suas ações e viraram protagonistas das conversas; empresas que se posicionaram a favor de um espaço mais diverso e inclusivo; companhias que reconheceram erros, corrigiram rotas e adaptaram o modelo de negócio; players que anteciparam lançamentos e expandiram o diálogo com o público. E isso só foi possível porque houve um planejamento prévio e conhecimento do seu público, seus valores e propósito da marca.

E para o próximo ano? Fica a incerteza de quando (e se) voltaremos ao “normal”. A pergunta de um milhão de dólares – quando estaremos vacinados – não tem resposta. Mas uma coisa é certa: quem se preparar e planejar, com certeza sairá na frente.

* Gerente de Planejamento, Insights e Inovação da FSB Comunicação

