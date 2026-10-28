Mercado Livre terá 24x sem juros e mais de R$ 100 mi em cupons na Black Friday 2026

RESUMO ＋ O marketplace Mercado Livre e a fintech Mercado Pago terão mais de R$ 100 milhões em cupons e 37 milhões de produtos em promoção na Black Friday 2026; a partir de 11 de novembro, o cartão Mercado Pago permitirá parcelamento em até 24 vezes sem juros. Segundo o Panorama de Consumo 2026, 71% dos consumidores pretendem comprar no 11.11 e na Black Friday, ante 23% em 2025.

O consumidor brasileiro está antecipando as compras de fim de ano, reservando dinheiro para aproveitar as promoções e combinando diferentes formas de pagamento. Para o Mercado Livre e o Mercado Pago, essa mudança de comportamento é uma oportunidade de transformar a Black Friday em uma temporada de compras que vai além de um único dia de descontos.

A estratégia para novembro do marketplace inclui mais de R$ 100 milhões em cupons, valor superior ao do ano passado, além de 37 milhões de produtos em promoção e uma condição inédita de parcelamento em até 24 vezes sem juros no cartão de crédito Mercado Pago, a partir de 11 de novembro, a data dupla promocional que vem sendo conhecida no comércio como 11.11.

A aposta acompanha uma mudança identificada pelo Panorama de Consumo 2026, pesquisa anual do Mercado Pago que ouviu 3.345 usuários do Mercado Livre e do Mercado Pago em todo o país. Segundo o levantamento, 71% dos consumidores pretendem comprar tanto no 11.11 quanto na Black Friday, ante 23% em 2025.

Na avaliação da companhia, esse avanço de 48 pontos percentuais indica que as duas datas estão cada vez mais incorporadas ao planejamento financeiro dos consumidores.

“Para a gente, mais do que distribuição entre uma data e outra, o que isso significa é que o consumidor entendeu que o momento de novembro é um momento de ofertas importantes para ele”, afirma Felipe Castaño, diretor sênior de Growth & Marketing do Mercado Pago, em entrevista à EXAME.

A mudança também influencia a estratégia comercial da companhia. Desde 19 de outubro, os clientes podem parcelar compras elegíveis em até 21 vezes sem juros no cartão Mercado Pago. A partir do 11.11, o prazo será ampliado para até 24 parcelas sem juros. Segundo Castaño, a intenção é oferecer condições de pagamento adequadas a quem já decidiu o que quer comprar e pretende parcelar a aquisição.

“Para que o consumidor compre, tem que acontecer três coisas: ele sabe o produto que quer comprar, encontra o lugar onde quer comprar e paga de algum jeito”, diz o executivo. “O ecossistema entrega as três pontas”.

A integração entre o comércio eletrônico e os serviços financeiros é o principal argumento do Mercado Pago para diferenciar sua estratégia na temporada promocional. Além dos cupons e do frete grátis oferecidos pelo Mercado Livre, a fintech aposta no cartão de crédito, no Pix e em outras soluções financeiras para atender a diferentes perfis de consumidores.

Consumidor se organiza antes das promoções

O planejamento financeiro aparece em diferentes indicadores da pesquisa. Segundo o estudo, 86% dos entrevistados já têm recursos separados ou disponíveis para gastar na Black Friday, enquanto 44% afirmam ter reservado dinheiro para as datas promocionais. Além disso, 49% pretendem gastar o mesmo valor ou mais do que no ano passado.

A antecipação também alcança as compras de Natal: 73% dos participantes pretendem aproveitar a Black Friday para adiantar os presentes. Entre os consumidores de 18 a 29 anos, metade afirma ter guardado dinheiro para as promoções, ante 41% nas demais faixas etárias.

Para Castaño, os números apontam para um consumidor mais organizado, que passou a incorporar as promoções ao orçamento com antecedência. Na avaliação do executivo, o comportamento está relacionado à repetição das campanhas ao longo dos anos e à consolidação de novembro como um período de oportunidades de compra.

“É menos do ponto de vista de tendência de redução [do consumo] e mais do ponto de vista de planejamento. O consumidor está mais consciente do que essa data significa, do que ele pode comprar, de quais são os meios de pagamento que ele vai utilizar”, afirma.

O diretor sênior de Growth & Marketing do Mercado Pago não detalhou, porém, qual é a expectativa de crescimento das vendas do Mercado Pago ou do Mercado Livre nesta temporada. Questionado sobre o desempenho projetado em relação a 2025, Castaño afirmou que a companhia não divulga projeções antecipadas para o período.

A estratégia também inclui o Cofrinho do Mercado Livre, produto disponível no Mercado Pago que permite guardar dinheiro para compras na plataforma. Segundo a empresa, os recursos depositados rendem 140% do CDI, e o saldo pode ser utilizado nas compras do Mercado Livre.

A proposta é associar a preparação financeira à jornada de consumo, oferecendo uma alternativa para quem prefere acumular recursos e pagar à vista, em vez de recorrer ao parcelamento.

Parcelamento longo mira conversão e fidelização

A ampliação para até 24 parcelas sem juros é uma das principais novidades da campanha deste ano. Segundo Castaño, essa condição busca atender consumidores que já pretendem parcelar suas compras, como parte de uma estratégia de complementaridade entre os meios de pagamento.

“Para os consumidores que decidem que querem parcelar, que decidem que querem comprar, utilizamos essa ferramenta de 24 sem juros para dar essa opção de pagamento”, diz.

A companhia também associa a integração entre Mercado Livre e Mercado Pago a um maior engajamento dos clientes. Segundo o marketplace, dados do segundo trimestre mostram que os usuários que utilizam as duas plataformas movimentam, em média, 70% mais volume bruto de mercadorias (GMV) e têm volume total de pagamentos (TPV) 90% maior do que aqueles que usam apenas uma das plataformas.

O executivo também afirmou que o Mercado Pago utiliza mais de 2 mil variáveis para definir a concessão e o dimensionamento de crédito para cada usuário. Atualmente, a fintech emite mais de 1 milhão de cartões por trimestre e registra redução da inadimplência, de acordo com a companhia.

A análise individualizada, disse Castaño, considera a renda, entre outros fatores, para definir quem recebe crédito e qual será o limite. Por isso, o parcelamento em 24 vezes não representa uma oferta adicional de crédito, já que a possibilidade de uso depende do limite já disponível no cartão de cada consumidor.

Estratégia de 'complementaridade' dos pagamentos

A pesquisa também aponta para a importância de oferecer alternativas ao crédito tradicional. O cartão de crédito foi citado por 46% dos entrevistados como principal meio de pagamento, enquanto o Pix, incluindo a modalidade parcelada, alcançou 42%, avanço de 13 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

Metade dos participantes pretende parcelar as compras. Entre esses consumidores, 64% preferem dividir o pagamento em até seis vezes, enquanto 33% optam por prazos mais longos.

Castaño afirma que o Mercado Pago considera cartão e Pix meios complementares. Na avaliação do diretor, o cartão tende a atender melhor compras de maior valor e consumidores que precisam parcelar, enquanto o Pix aparece como alternativa para pagamentos à vista e entre faixas de renda mais baixas.

O levantamento mostra que o Pix é a principal forma de pagamento para 44% dos consumidores da Geração Z, ante 34% nas demais faixas etárias. Entre os jovens, 18% também afirmam ter utilizado o Cofrinho do Mercado Pago para guardar dinheiro, contra 11% dos outros grupos.

A proposta da companhia é reunir essas alternativas em uma mesma jornada, em vez de concentrar a estratégia em um único meio de pagamento.

Disputa vai além do preço

O planejamento do consumidor ocorre em meio à disputa entre marketplaces por participação nas compras de novembro. Neste ano, a Shopee anunciou R$ 48 milhões em cupons para o 11.11 e a Black Friday, além de uma expansão de sua capacidade de processamento de pedidos. Já o AliExpress aposta no 11.11 para antecipar parte das compras tradicionalmente concentradas na Black Friday.

No caso do Mercado Livre, a campanha prevê o triplo de ofertas com descontos superiores a 70%, na comparação com 2025, além de 37 milhões de produtos em promoção e novos cupons todos os dias no aplicativo. A empresa também mantém o Selo Black Friday para produtos que estão em oferta e apresentam seu menor preço dos últimos 60 dias.

A disputa não se limita ao desconto anunciado. Na pesquisa do Mercado Pago, o frete grátis aparece como o fator mais importante na decisão de compra, citado por 44% dos participantes, à frente do desconto no preço, mencionado por 40%. Para 94% dos entrevistados, os cupons são relevantes, decisivos ou muito importantes.

Castaño afirma que a vantagem competitiva da companhia está na integração entre as diferentes frentes da operação. “Existe uma vantagem competitiva que nós temos a certeza que temos: a gente é um ecossistema extremamente robusto no Brasil, que junta cupons, frete grátis e uma instituição financeira do tamanho do Mercado Pago, completamente conectada com o e-commerce”, diz.

Outra frente da estratégia é o uso de inteligência artificial. Segundo a pesquisa, 54% dos consumidores pretendem utilizar algum recurso de IA para escolher produtos, ante 48% em 2025. Entre os entrevistados, 30,5% querem usar assistentes para buscar e comparar preços ou modelos, enquanto 10% pretendem receber alertas de queda de preço, estoque ou cupons.