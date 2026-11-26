RESUMO ＋ A Black Friday 2026 reúne sete campanhas de empresas dos setores de lazer, beleza, turismo e educação durante novembro. O shopping RIOSUL oferece descontos de até 70%, a rede de cinemas Kinoplex promove ingressos a meia-entrada e a rede de resorts Club Med anuncia reduções de até 40% em viagens para 2027.

A Black Friday movimenta diferentes setores e leva empresas a investir em descontos, benefícios e ações especiais para atrair consumidores.

Além das ofertas tradicionais, as campanhas deste ano incluem vantagens em programas de relacionamento, experiências presenciais e iniciativas para estimular as compras em diferentes canais. Confira algumas ações realizadas por marcas e empresas durante o período.

Black Friday Kinoplex | 27 a 29 de novembro

O Kinoplex participa da Black Friday entre os dias 27 e 29 de novembro com a campanha Todo Mundo Paga Meia, válida em todas as salas da rede, incluindo Padrão, KinoEvolution, Platinum e IMAX.

A iniciativa também contempla um combo colecionador por R$ 39,90, composto por refrigerante de 700 ml e balde de pipoca temático. A ação combina a redução no preço dos ingressos com a oferta de um produto associado à experiência de ir ao cinema.

Black Friday RIOSUL | 23 a 29 de novembro

O RIOSUL Shopping Center realiza, de 23 a 29 de novembro, a Black RIOSUL Friday 2026, com descontos de até 70% nas lojas participantes.

Para estimular as compras e o uso do programa de relacionamento, clientes Iguatemi One que cadastrarem suas notas fiscais pelo aplicativo acumulam pontos em dobro durante o período. Já clientes Bradesco Principal com cartões American Express elegíveis recebem pontuação tripla.

A campanha inclui ainda um Guia de Ofertas, disponível nos formatos impresso e digital, com uma seleção de produtos e descontos das lojas participantes.

Nos dias 27 e 28 de novembro, o shopping promove o Tornado de Prêmios, uma ativação interativa no 1º piso, em que os participantes recebem brindes de acordo com a pontuação alcançada.

Para acompanhar a movimentação da data, o RIOSUL terá horário estendido até as 23h nessas duas noites. Na sexta-feira (27), o estacionamento terá tarifa fixa de R$ 15.

Black Friday L’Oréal Paris

L’Oréal Paris aposta na presença de Anitta em sua campanha de Black Friday, com ofertas de até 50% em produtos da marca nos principais e-commerces parceiros.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cantora, recém-premiada com seu primeiro Grammy Latino, apresenta o Solar Expertise Efeito Make-Up, protetor solar facial com cor que recebeu três novas tonalidades.

O produto está com até 25% de desconto durante novembro e reúne FPS 70, alta cobertura e duração de até 12 horas.

Outros produtos também participam da campanha, como a Água Micelar Bifásica, com descontos de até 45%, e o Solar Expertise Cloud Skin, protetor solar em bastão com FPS 50. As ofertas estão disponíveis no Mercado Livre e em outros e-commerces parceiros.

Black Friday L’Oréal Produtos Profissionais | até 30 de novembro

Para atrair os consumidores nesta Black Friday, a L’Oréal Produtos Profissionais estendeu suas ações comerciais por todo o mês de novembro em plataformas de e-commerce como Amazon, Mercado Livre, Beleza na Web, Época Cosméticos e Sephora.

A estratégia da divisão reúne produtos das marcas Kérastase, L’Oréal Professionnel, Redken, Matrix e Color Wow com descontos de até 40%, além de reduções de até 30% nos preços de embalagens tamanho litro e refis.

Para diferenciar a operação entre os canais parceiros, a empresa também adotou iniciativas específicas por varejista, oferecendo uma prancha a vapor Steampod como brinde nas compras de itens L’Oréal Professionnel acima de R$ 1.200 na Beleza na Web e na Época Cosméticos, e mantendo a comercialização exclusiva do finalizador Money Mist, da Color Wow, na Sephora. Informações completas aqui .

Black Friday Parque Estadual de Vila Velha | até 29 de novembro

Os famosos Arenitos de Parque Vila Velha, em Ponta Grossa (PR), podem ser visitados por um preço especial neste mês.

Até 29 de novembro, a campanha Black Vila Velha oferece ingressos por R$ 49,90 por pessoa para quem realizar a compra pelo site oficial com pelo menos um dia de antecedência.

A promoção é uma oportunidade para conhecer as formações rochosas esculpidas ao longo de milhões de anos e aproveitar os atrativos naturais dos Campos Gerais.

O ingresso promocional dá acesso aos Arenitos e à Lagoa Dourada, dois dos cartões-postais do parque.

A condição é válida para visitas durante o período da campanha, respeitando os dias de funcionamento e a capacidade diária. Atividades de aventura, estacionamento e alimentação não estão incluídos e são cobrados à parte.

Black Friday Club Med | até 27 de novembro

Para atrair viajantes na Black Friday, o Club Med aposta em descontos para reservas antecipadas e em benefícios para famílias.

Até 27 de novembro, a rede oferece reduções de até 40% em viagens ao longo de 2027, em resorts no Brasil e no exterior. Segundo a empresa, é a maior campanha de Black Friday da sua história.

Nos resorts Rio das Pedras (RJ), Trancoso (BA) e Lake Paradise (SP), os descontos valem também para os feriados de 2027, incluindo o Carnaval, que costumam ter mais procura.

Os pacotes de três diárias saem a partir de 10 parcelas de R$ 266 por pessoa. Durante a campanha, a rede também não cobra a hospedagem de até duas crianças por apartamento nas férias de janeiro e julho e no Natal.

A empresa também inclui atividades e serviços no pacote. Nas férias de janeiro, quem se hospedar em Rio das Pedras ou Lake Paradise terá acesso ao Zico 10 Camp, escola de futebol criada pelo ex-jogador Zico, sem custo adicional.

Em Trancoso, uma parceria com a Azul permite comprar o pacote já com a passagem aérea. Segundo o Club Med, essas tarifas ficam até 20% abaixo das do mercado. As condições estão disponíveis em https://5eenm7e.s.gy/black-friday.

Elite promove semana com voucher exclusivo

O Elite Rede de Ensino promove a Black Week Elite, campanha que oferece um voucher de R$ 250 aos responsáveis que matricularem novos alunos na rede.

O benefício pode ser utilizado na compra de uniformes, pelo site oficial, ou de livros e materiais escolares na Amazon.

A ação faz parte da campanha de Prova de Bolsa, realizada em todas as unidades, que oferece descontos nas mensalidades de acordo com o desempenho dos candidatos.

As provas serão aplicadas na quinta-feira (26/11), às 18h, e no sábado (28/11), às 9h. Em Santa Catarina, haverá aplicação apenas na quinta-feira.