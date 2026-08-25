Personalização em escala vira novo motor de crescimento no e-commerce

Por Karina Lang*

Durante anos, crescer significava ampliar alcance, investir em mídia e conquistar novos consumidores em uma disputa cada vez mais acirrada pela atenção. Ao longo dos anos o e-commerce brasileiro se transformou e hoje vive uma nova fase.

Com o aumento do custo de aquisição, a pressão sobre as margens e a menor disponibilidade de sinais para orientar a mídia, o crescimento sustentável passa menos pela capacidade de comprar audiência e mais pela capacidade de conhecer, ativar e reter quem já está próximo da marca.

Personalização em escala passa a ocupar posição estratégica

A personalização deixa de ser tendência de marketing e passa a ocupar uma posição estratégica no negócio. O consumidor espera que as marcas reconheçam seus interesses, histórico e momento de compra.

Segundo a McKinsey, 71% dos consumidores esperam interações personalizadas e 76% se frustram quando elas não acontecem. A mesma pesquisa aponta que empresas que crescem mais rapidamente obtêm uma parcela significativamente maior de sua receita a partir da personalização.

O problema é que personalizar não significa simplesmente enviar uma comunicação com o primeiro nome do cliente ou criar dezenas de segmentos em uma plataforma de CRM.

A verdadeira personalização se dá quando a empresa consegue interpretar sinais, tomar decisões e agir sobre eles no momento adequado. E é justamente aí que muitas operações encontram seu maior obstáculo.

Nos últimos anos, as empresas acumularam ferramentas de tecnologia, plataformas de mídia, CDPs, CRMs, sistemas de analytics, motores de recomendação e soluções de automação. Cada uma resolve uma parte do problema, mas nem sempre elas conversam entre si.

O resultado é uma quantidade enorme de dados distribuídos em diferentes ambientes, enquanto as equipes continuam recorrendo a planilhas, extrações manuais e processos operacionais para transformar informação em ação.

É a armadilha da personalização. Quanto mais a empresa tenta sofisticar suas jornadas sem uma arquitetura de dados adequada, maior pode se tornar a complexidade operacional.

A organização passa a ter mais segmentos, réguas, campanhas e regras, mas não necessariamente mais relevância. Em alguns casos, aumenta apenas o custo para operar o ecossistema.

O desafio, portanto, não é criar mais uma experiência personalizada, mas sim, construir a infraestrutura capaz de personalizar milhares delas sem multiplicar o trabalho na mesma proporção.

First-party data vira infraestrutura de decisão

Isso coloca o first-party data no centro, fazendo com que ele deixe de ser apenas uma fonte de informação e passe a funcionar efetivamente como infraestrutura de decisão.

Dados transacionais, comportamentais e de relacionamento precisam ser conectados para formar uma visão mais completa do consumidor. A partir daí, modelos preditivos e inteligência artificial podem ajudar a identificar propensão de compra, risco de churn, momento de reativação e próxima melhor ação.

A IA, nesse cenário, não deveria ser vista apenas como uma ferramenta para produzir mais conteúdo. Seu papel mais estratégico está na capacidade de reduzir o trabalho repetitivo e manual da operação e aumentar a velocidade da tomada de decisão.

Em vez de equipes dedicarem horas à construção manual de segmentos e jornadas, modelos podem identificar padrões, priorizar públicos e recomendar a ação mais relevante para cada contexto.

A verdade é que a personalização em escala não significa criar uma comunicação diferente para cada indivíduo.

Mas sim, ter inteligência suficiente para determinar, em cada momento, qual experiência tem maior probabilidade de gerar valor para aquele consumidor e para o negócio.

CRM passa a participar da construção de margem

Isso também muda a discussão financeira. Quando o crescimento depende predominantemente de aquisição, cada nova venda exige novo investimento para trazer o consumidor de volta ao funil.

Quando a empresa consegue aumentar recorrência, frequência e valor de vida do cliente, o mesmo investimento inicial gera mais retorno ao longo do tempo. CRM, portanto, deixa de ser uma frente de comunicação e passa a participar diretamente da construção de margem.

Essa transição é particularmente relevante em um ambiente no qual os sinais de terceiros perdem espaço e a capacidade de construir relacionamentos próprios ganha importância.

O ativo estratégico não está em saber quem comprou, mas em entender por que comprou, o que fez depois, quais comportamentos indicam uma nova intenção e qual é o próximo melhor momento para uma interação.

Por isso, o debate sobre personalização precisa amadurecer. A pergunta não deveria ser “quantas jornadas personalizadas conseguimos criar?”, mas “quantas decisões relevantes conseguimos automatizar com os dados que já temos?”.

Dados, automação e IA precisam operar juntos

A mudança de perspectiva ajuda a enfrentar o chamado martech bloat. O problema não é ter tecnologia demais, mas ter tecnologia sem orquestração.

Uma pilha extensa de ferramentas pode produzir mais pontos de contato, mas, se cada sistema trabalha com uma versão diferente do consumidor, a complexidade aumenta justamente onde deveria existir inteligência.

Dados unificados, modelos preditivos, automação e IA precisam funcionar como partes de uma mesma arquitetura.

A próxima vantagem competitiva do digital commerce estará, portanto, menos na quantidade de canais disponíveis e mais na capacidade de fazer esses canais operarem a partir da mesma inteligência.

O consumidor não espera que a marca saiba tudo sobre ele. Espera que a marca saiba o suficiente para não tratá-lo como um desconhecido a cada interação. Para as empresas, atender a essa expectativa será uma questão de eficiência.

Personalização em escala se torna uma questão de margem

O novo ciclo do e-commerce não será vencido por quem simplesmente personalizar mais. Será vencido por quem conseguir transformar dados em decisões relevantes, decisões em experiências, e experiências em recorrência. Tudo isso sem acrescentar nova camada de complexidade operacional.

No fim, personalização em escala não é um problema de criatividade ou de canal. É um problema de arquitetura. E, cada vez mais, será também uma questão de margem.

*Karina Lang é diretora de CRM e Dados da WPP Commerce, resultado da fusão entre Corebiz e Enext, é a maior operação end-to-end de digital commerce na América Latina.