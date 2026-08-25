Um terço das startups não avança em IA devido à falta de infraestrutura

Como sustentar a IA em produção, com escala, segurança e viabilidade econômica? Uma pesquisa da AXIA Energia revelou que poucas startups brasileiras têm a resposta.

Para mais de um terço delas (35,6%), a infraestrutura de processamento já limitou projetos, atendimento a clientes ou escalabilidade de soluções.

“O que os dados mostram é que a discussão sobre inteligência artificial está mudando de patamar. As startups brasileiras já não estão apenas avaliando o potencial da tecnologia, mas enfrentando desafios concretos de escala, governança, custo e operação.

A infraestrutura passa a ser um elemento estratégico da competitividade, tão relevante quanto produto, talento ou acesso a mercado”, afirma Juliano Dantas, vice-presidente de Tecnologia e Inovação da AXIA Energia.

A diferença entre as startups:

Para startups AI-native, nas quais a IA é o núcleo do produto, a capacidade computacional pode afetar diretamente a entrega, escala e receita.

Para startups AI-enabled, que usam IA como camada de eficiência ou complemento ao produto, o impacto pode surgir de forma mais gradual, associado a custo, qualidade de serviço e velocidade de evolução.

Ambiente seguro é segundo ponto crucial

Além da infraestrutura computacional, outro recurso considerado crítico pelas startups para operar IA no Brasil é a necessidade de um ambiente seguro e aderente a requisitos de compliance.

Esse aspecto foi apontado por 61,1% dos respondentes da pesquisa.

Um equipamento essencial, como GPU, por exemplo, apareceu em seguida, citada por 34,4% das empresas.

Armazenamento de alta performance foi mencionado por 25,6%, e GPU para inferência, por 21,1%.

Para Dantas, isso indica que colocar IA em produção exige mais do que capacidade bruta de processamento.

“À medida que a IA avança para aplicações de produção, cresce também a necessidade de computação, conectividade, data centers e, principalmente, energia confiável. O desafio não é apenas tecnológico; é estrutural”, analisa o executivo.

Demanda por infraestrutura deve crescer

A pesquisa, “Panorama Infraestrutura e IA”, também também aponta que a demanda por computação vai crescer, e rápido:

75,6% das empresas esperam ampliar sua demanda por infraestrutura computacional nos próximos 12 meses.

Para 30%, o consumo computacional poderá até dobrar.

Outros 31,1% projetam expansão entre duas e cinco vezes, enquanto 14,4% estimam crescimento superior a cinco vezes.

“Vale lembrar que a discussão também não pode ser reduzida à disponibilidade de máquinas. O avanço da IA exige articulação entre energia, data centers, conectividade, processamento, software, segurança, capital e modelos comerciais”, conclui Dantas.