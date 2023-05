Pela 1ª vez, Havaianas estará em Salão Internacional do Couro e do Calçado

Havaianas estará presente pela primeira vez no SICC – Salão Internacional do Couro e do Calçado, feira que acontece em Gramado (RS), no Centro de Eventos do Serra Park, durante os dias 22, 23 e 24 de maio. O estande de 250 metros quadrados terá novidades em chinelos, rasteirinhas, calçados fechados, vestuário e acessórios da marca — que é líder em calçados abertos no país.

Forte em lojas próprias e nos canais digital e alimentar, a marca enxerga a feira como uma oportunidade de ampliar presença no canal calçadista, lojas especializadas em diferentes tipos de sapatos. O evento abre o momento em que marcas lançam tendências da primavera-verão no mercado e é uma oportunidade para que lojistas e distribuidores conheçam e comprem os produtos expostos. Ao todo, serão cerca de 250 expositores e 1,4 mil marcas de couro e calçado presentes nos três dias de evento.

Além da grande oportunidade de negócios, a 30ª edição da SICC também terá espaços voltados para debates sobre o setor. Serão abordados temas que definirão as próximas etapas do consumo, como performance das lojas físicas, humanização da Inteligência Artificial e do cotidiano, beleza e estética no PDV, características da Geração Z e ambiguidade das novas gerações de compradores.

Havaianas será representada por Ana Bógus, presidente da marca para Brasil e Latam, em painel intitulado “Havaianas, dos mercadinhos ao mundo Fashion”, marcado para o dia 22, às 16h.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Trends: Problemas de orçamento de marketing?

Perfis verificados no Instagram são os mais prestigiados pelos usuários

Qual é o futuro do Marketplace, segundo o marketing da Shopee?