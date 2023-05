Perfis verificados no Instagram são os mais prestigiados pelos usuários

Por Rejane Toigo*

O selo de verificação do Instagram – aquele pequeno círculo azul que fica ao lado do nome de alguns perfis – foi criado para informar os seguidores da rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos de que a conta que estão seguindo ou a respeito da qual estão pesquisando é exatamente quem diz ser. Ou seja, seu objetivo original é combater perfis falsificados.

Contudo, em um mundo onde a concorrência é feroz e empresas precisam apresentar algum diferencial para sobreviverem nos negócios, o selo azul extrapolou a função para a qual foi pensado. Ele se tornou, sobretudo, um sinal de distinção e prestígio e tê-lo significa aumentar as chances de lucrar na rede, para quem usa o Instagram profissionalmente, vendendo produtos, serviços ou a própria imagem.

Em razão do destaque proporcionado pelo selo azul, as publicações disponibilizadas pelas contas que o detém costumam receber mais atenção dos usuários, fazendo com que o perfil adquira mais credibilidade. Contribui para que os usuários procurem mais os conteúdos das contas verificadas, o fato de que elas têm prioridade nos mecanismos de busca em relação a outros perfis que não possuem o selo azul. Outra vantagem de obter a verificação do Instagram é o aumento da audiência. Ávidos por conteúdo útil e de qualidade, os usuários veem na verificação uma chancela de que o perfil é confiável

Atraídos por estas vantagens e impulsionados pela promessa de aumentar suas vendas e expandir os negócios, muitos perfis vão em busca do selo azul e diante da facilidade de solicitá-lo acreditam que, do mesmo modo, não encontrarão muitos obstáculos para obtê-lo. Mas não poderiam estar mais enganados.

A solicitação do selo azul do Instagram respeita alguns poucos passos. Primeiramente, acessa-se a configuração da conta. Para isso, faça login, clique na imagem com três traços localizada no canto direito superior da tela. Depois, clique em configurações e conta. Nesta área, faça a opção por “solicitar verificação”.

A partir daí, há duas etapas: a primeira é destinada a confirmar a autenticidade, fazendo um cadastro e enviando documento de identidade de pessoa física ou jurídica. A segunda etapa é destinada à confirmação da notabilidade. Nela, deve-se demonstrar que a conta representa interesse público.

A rede coloca como opcional, mas pode ser de grande valia, a adição de links fazendo referência a artigos, contas ou outros materiais que mostrem que sua conta é de interesse público, deixando claro que conteúdo pago ou promocional não será considerado.

Ou seja, não é para qualquer conta que o Instagram costuma conceder tão cobiçado símbolo. Mas ser de interesse público não significa que basta ter milhões de seguidores. O que importa realmente para a rede social é a relevância e a notoriedade. Assim, figuras públicas qualificadas, celebridades, marcas e organizações de mídias são os tipos de perfis agraciados com o selo azul.

Desse modo, para obter o selo azul do Instagram, deve-se, antes de tudo, tornar-se relevante na rede, sendo a melhor maneira de fazer isso trabalhar sua autoridade digital. Ou seja, não basta apenas estar presente na rede, fazer o básico, oferecendo serviço ou produto de ótima qualidade, sem cativar seu público.

É preciso mostrar-se útil e necessário. Nesse sentido, a principal recomendação é produzir conteúdo em blogs, sites e redes sociais, que dialoguem da melhor maneira possível com a marca. Estes conteúdos facilitam o caminho de quem estiver procurando sobre você na internet.

Outra dica para ganhar notoriedade no Instagram é contratar uma assessoria de imprensa. Especialistas na área de divulgação, as assessorias encontram atalhos para promover os feitos das pessoas e das empresas em meios de comunicação (sites, jornais, revistas etc.). Com seu nome ou o nome da sua empresa em voga, fica muito mais fácil se candidatar e conseguir o selo do Instagram, porque, na pesquisa que a rede social faz para atestar se a conta atende aos critérios de relevância, ela encontrará links de matérias jornalísticas que fazem menção ao perfil.

O que é Meta Verified? Recurso estará disponível no Brasil em breve

Para o usuário (empresa ou criador de conteúdo) que deseja pular etapas, pois necessita usufruir agora do prestígio que o selo azul da rede social proporciona e não pode se dar ao luxo de esperar consegui-lo do modo tradicional, mais trabalhoso e demorado, a Meta, empresa que detém a marca Instagram, oferece uma alternativa. Trata-se do Meta Verified, serviço de assinatura.

Além de conceder o selo de verificação azul, que dá credibilidade à conta, o Meta Verified garante ao usuário pagante outros benefícios que tornam o produto mais atrativo aos usuários da rede. Tais como: um monitoramento proativo de suas contas para evitar que sejam falsificadas; maior alcance de contas e descoberta de seus conteúdos em buscas, comentários e recomendações; recursos exclusivos, como figurinhas nos stories, proporcionando que o usuário que aderiu ao serviço de assinatura possa se expressar de forma singular; e o suporte direto para a conta: serviço que permite ao usuário, sempre que for preciso, receber ajuda de uma pessoa real sobre problemas comuns da conta.

O Meta Verified já está ativo nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Mas a Meta promete expandir o serviço para outros lugares do mundo, incluindo o Brasil, em breve. Para obtê-lo o usuário do Instagram deverá ter pelo menos 18 anos de idade e apresentar documentos nacionais de identidade oficiais de acordo com o país de origem da conta. Também é exigido um comportamento ativo no Instagram, com compartilhamentos de publicações, por exemplo. No Brasil, a assinatura mensal deverá custar R$ 69,90.

*Rejane Toigo é produtora de conteúdo, especialista em mídias sociais e fundadora da Like Marketing

