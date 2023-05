Fundação Dom Cabral fala ao terceiro setor: como unir governança e sustentabilidade?

A Fundação Dom Cabral (FDC) embarcou para Belém para discutir como trabalhar com sustentabilidade ambiental, inclusão social e governança no maior evento sobre gestão para o terceiro setor no Brasil. No Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE), Sérgio Rabelo, diretor de Jovens e Organizações Sociais do FDC - Centro Social Cardeal Dom Serafim, participará do painel "Governança e procedimentos de gestão no terceiro setor” e o professor da FDC, Carlos Braga Penteado, dará uma palestra sobre como mobilizar capital filantrópico para investimentos de impacto.

Ele também conduzirá as dinâmicas, junto com o professor Edgard Pitta de Almeida, de um espaço exclusivo da Fundação Dom Cabral, que durante uma tarde, irá aprofundar o tema ESG, com discussão de um case da escola de educação executiva com o ChildFund, participante do Pilaris – Programa de Gestão para Organizações Sociais. Além disso, Carlos Braga e Pitta discutirão a adoção de práticas ESG para ONGs e as melhores práticas de governança no setor.

Para Sérgio Rabelo, a governança pode ser pensada a partir de quatro pilares, “algo que aprendemos na prática, pois a Fundação Dom Cabral tem mais de quatro décadas de experiência no social e essa curva de aprendizado também está presente na nossa governança”, explica o diretor.

Quais são os quatro pontos essenciais para a governança sustentável?

1. Interdependência para agilidade

Criar uma estrutura com autonomia para tomada de decisões rápidas, alinhadas com a missão e a visão estratégica;

2. Rigor nos processos

3. Atuação global

Governança é visão do todo. Tem que estar presente em todos os momentos - da operação aos indicadores;

4. Foco em resultados

A governança “amarra” a atuação em rede, suportando as trocas de aprendizado para o melhor resultado final.

“A governança, portanto, é tão importante quanto a velocidade das ações empreendidas. A necessidade de rapidez não pode ser um artifício para relaxar a vigilância sobre a governança. Pelo contrário, é essencial criar modelos que permitam agir com velocidade sem descuidar dos processos. Além disso, a governança permite o alinhamento e propicia clareza sobre entendimento dos papéis de diferentes parceiros, para potencializar o que cada um tem de melhor”, afirma Sérgio Rabelo.

