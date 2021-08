Pegaki completa 5 anos com mais de 8 milhões de entregas e prevê expansão

A Pegaki, startup de pontos de retirada e coleta de produtos de e-commerce, completou cinco anos de atividade no fim de julho com a marca de 8.280.000 de produtos entregues e coletados. Com mais de 2.400 pontos parceiros, a startup pretende alcançar 20 mil pontos nos próximos dois anos e assim superar o número de agências dos Correios, atualmente, em seis mil agências.

Segundo um levantamento realizado pela empresa, mercados e lojas de conveniência estão na liderança de pontos parceiros. As lojas de acessórios de eletrônicos, telefonia e computadores ocupam o segundo lugar. As duas categorias juntas equivalem a 25% do total de estabelecimentos cadastrados. Presente em todos os estados, as regiões sul e sudeste concentram mais de 90% dos pontos.

“Surgimos como uma alternativa aos serviços de entrega dos Correios. Durante esse tempo, percebemos outras oportunidades que seriam interessantes para o nosso modelo de negócios, que permite ao cliente escolher o local de retirada ou coleta e horário de sua preferência. Para os pequenos comércios e lojas de serviço é um modo de diversificar a receita”, diz João Cristofolini, fundador e Co-CEO da Pegaki.

Os planos de expansão ganharam força em fevereiro, quando a startup foi adquirida pela Intelipost, empresa de logística para comércio eletrônico, que recebeu um aporte de R$ 130 milhões da gestora de private equity Riverwood Capital no fim de 2020. A Pegaki permanece como uma empresa independente, mas agora com forte investimento em tecnologia. O valor da aquisição não foi divulgado.

A implementação de centros de distribuição próprios para acelerar o prazo de entrega e redução de até 70% do custo do frete estão entre os planos da Pegaki.

PMEs

A Pegaki oferece a expertise em logística para os microempreendedores e pequenas empresas, que não têm como investir em tecnologia para este tipo de operação, conectando transportadoras, centros de distribuição e pontos parceiros, ajudando a reduzir os custos do frete.

Em meio às restrições sanitárias impostas pela pandemia e o boom do e-commerce, a Pegaki ajudou a muitos empresários a ter uma outra fonte de renda, pois cada pacote que passa pelo estabelecimento deixa R$0,50 no caixa da empresa. Além disso, há uma outra vantagem: aumentar o fluxo de pessoas no local, que podem se tornar clientes.

