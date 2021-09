Pearson participa de congresso online e gratuito de escolas particulares

A Pearson, maior empresa de aprendizagem do mundo, participa, neste sábado, 18, do 6º Congresso da Fenep (Federação Nacional de Escolas Particulares), de que também é patrocinadora. A multinacional britânica vai expor soluções para a educação privada no evento gratuito e online que também vai discutir o cenário e o futuro da educação no Brasil.

“Levaremos soluções para necessidades específicas das escolas, que vão desde a interatividade e gamificação da Bibot, com uma biblioteca virtual para jovens e crianças de todo o Brasil a coleções para os pequenos que estão aprendendo o inglês a partir de uma leitura engajadora e educativa, com a recém-lançada Disney Kids Readers”, afirma Maria Paula Sacchini, Diretora LATAM de Marketing da Pearson.

“Outro destaque fica para o Yázigi Learning Experience (YLE), uma solução desenvolvida para as escolas que querem estender a carga horária do inglês e buscam um parceiro de confiança. Com uma metodologia de ensino consolidada pela marca Yázigi e apoiada ao selo Pearson fica fácil tornar os alunos bilíngues”, explica

Os interessados em participar do evento podem se inscrever gratuitamente no link até horas antes do início.

