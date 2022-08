Parceria: Faculdade Unimed e Cesar School apresentam cursos da área digital

Por Bússola

Métricas ágeis, design estratégico, tech for non-techies, direito no tempo de dados, processo e inovação nas organizações, cultura e pessoas, tecnologias habilitadoras e impacto dos dados e novos modelos de negócios são os novos cursos da Faculdade Unimed em parceria com a Cesar School. Com um formato flexível e didático, os cursos possuem uma carga horária reduzida de no máximo 26 horas.

Essa parceria tem como objetivo atender ao público das áreas de saúde, gestão e cooperativismo que estão em busca de conteúdos voltados para as áreas da inovação, cultura ágil e transformação digital.

“Acreditamos no grande potencial da transformação digital na educação como uma mudança de paradigma. Neste contexto, o aprendizado fica muito mais interessante para o aluno, que passa a atuar de forma integrada e ágil. É o aprender de forma leve e contínua, com metodologias que são capazes de desenvolver competências e habilidades como originalidade, análise, resolução de problemas complexos, escuta ativa e pensamento crítico,” afirma Fábio Leite Gastal, diretor acadêmico da Faculdade Unimed.

“A transformação digital está presente na agenda de todas as organizações. Essa parceria visa proporcionar conhecimentos e experiências para que os alunos estejam preparados para os desafios de um mundo em constante mudança”, diz Benedito Macedo, diretor-executivo da Cesar School.

Os cursos já estão disponíveis para compra no e-commerce da Faculdade Unimed, dentro do site da instituição. Os valores dos cursos variam entre R$ 443,65 e R$ 869,00. Os alunos que finalizarem 100% da carga-horária dos cursos terão certificado de conclusão.

