Fundação Estudar abre inscrições para preparatório de bolsas no exterior

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o programa Prep Estudar Fora, que prepara alunos brasileiros que sonham em fazer uma graduação fora do país, sobretudo em universidades norte-americanas. Os interessados podem preencher o formulário de inscrição por meio deste link. O curso é totalmente gratuito.

Para participar do Prep Estudar Fora são necessários alguns requisitos: estar no penúltimo ou último ano do Ensino Médio em 2022; estar em preparação para enviar a candidatura entre 2023 e 2024; possuir alto desempenho acadêmico ao longo do Ensino Médio; possuir histórico relevante em atividades extracurriculares e dominar o idioma inglês.

Os selecionados para o programa receberão mentoria individualizada ao serem orientados por especialistas que também passaram pelo processo de candidatura e foram aceitos em grandes universidades estrangeiras. O Prep Estudar Fora ainda ajuda seus alunos a conquistarem bolsas de estudo e, em caso de necessidade financeira comprovada, também oferece apoio para a realização de determinadas etapas da application.

Sofia Santos de Oliveira, de 18 anos, foi uma das jovens selecionadas no último Prep Estudar Fora. A mineira, que teve uma infância difícil e estudou boa parte da vida em escola pública, até conseguir uma bolsa em uma das melhores escolas particulares de Belo Horizonte. Agora, ela se prepara para fazer a graduação fora do país. Ela foi aprovada em três das melhores universidades dos Estados Unidos: Harvard, Stanford e Yale.

Com bolsa de estudo integral concedida pela Fundação Estudar, Sofia decidiu ir para Harvard, onde se graduará em química e ciências sociais com foco em educação e saúde pública. “O Prep foi fundamental na minha aprovação em Harvard, pois pude fazer todo o processo preparatório na prática, e ao longo do ano fui me preparando para os processos seletivos. Foi essencial, também, pelos aprendizados técnicos e teóricos, onde eu pude entender as partes burocráticas do processo, além de ter tido um acompanhamento e mentoria individualizados”, comenta Sofia.

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa preencher um formulário com dados pessoais, e um outro sobre suas atividades extracurriculares e prêmios acadêmicos conquistados. Além disso, será necessário enviar uma redação em inglês e um vídeo de apresentação. Por último, realizar testes de lógica e inglês.

Os jovens que forem pré-selecionados participarão de uma entrevista online e em inglês junto à comissão avaliadora do programa. Os que forem aprovados nesta etapa participarão de um painel, também de forma online, simultaneamente com outros candidatos, com duração prevista de duas horas.

“O Prep Estudar Fora é uma oportunidade para que jovens brasileiros possam se qualificar academicamente, com graduação em algumas das melhores universidades do mundo. Há possibilidades, dependendo do caso, de bolsas parciais ou integrais serem concedidos a alguns dos selecionados”, diz Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Hugo Tadeu: Estamos no caminho certo com letramento digital?

Quer aprender mais sobre fundos de investimento? Aprenda com o Safra

Bússola & Cia: Auxílio Brasil e Pronampe terão impacto positivo no PIB