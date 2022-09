Para Youtubers, 5G revoluciona geração que verá vida e morte do videogame

O 5G deve revolucionar o mercado de games no Brasil. Com uma latência, ou tempo de resposta, muito menor, velocidade maior e conexão mais estável, muda o cenário de desenvolvimento, de negócios e o ambiente dos jogos online. A Bússola ouviu dez dos maiores Youtubers gamers do país para entender as expectativas com a chegada da tecnologia. Veja abaixo o que pensa cada um deles.

Max Palaro, 2,3 milhões de inscritos

“A principal mudança com o 5G será a agilidade e um tempo de resposta mais rápido, com taxas de downloads incríveis, além poder jogar com os serviços de streaming como o da Microsoft e do próprio Google, em que você não precisa ter o console, mas mesmo assim pode jogar jogos de última geração na sua televisão, no celular, no tablet, em qualquer lugar. Você conecta um controle no celular ou no tablet e joga qualquer jogo pela internet. Isso é insano.

Com isso, as pessoas vão perceber que não precisam necessariamente do videogame. Agora posso jogar Fifa ou God of War diretamente pelo celular. Não vamos precisar ter o console. A minha geração é a geração que viu o início do videogame e posso também ser a geração que vai ver o fim dele, porque a internet vai pegar parte disso. Com o videogame vão ficar jogos super high-tech de primeira pessoa, que são supercompetitivos, em que o tempo de resposta tem que ser imediato. Para esses, sim, teremos que ter um computador dedicado, voltado para aquela população que joga por competitividade.”

Gelli Clash, 6,4 milhões de inscritos

“O que vai mudar com a latência dos jogos e o acesso ao 5G, assim que a tecnologia estiver mais consolidada, muita gente, principalmente a população de baixa renda, vai ter acesso. A tecnologia vai democratizar o acesso das pessoas dentro dos jogos eletrônicos, já que a pessoa não vai precisar pagar uma quantia tão alta para ter um pacote de dados para ter excelência no jogo.

No segundo momento, até mais emprego vai ser gerado, com pessoas podendo se dedicar aos jogos eletrônicos. Os esports vão crescer também. Mas a tecnologia ainda precisa ser mais acessível e democrática para as pessoas terem mais acesso aos jogos e utilizarem a internet para produzir e consumir conteúdo.”

Geleia, 5,9 milhões de inscritos

“Os impactos do 5G no Brasil são inúmeros, a tecnologia vai proporcionar mais agilidade, rapidez e menos latência e, consequentemente, beneficiar os games que jogam online, consumidores de informações e os produtores de conteúdo.

Mas sem sombra de dúvidas, a tecnologia de quinta geração ainda vai beneficiar os apaixonados por games. Então, teremos jogos que rodam na nuvem, e os jogadores poderão escolher o dispositivo, seja console, PC ou celular. O melhor é que com a tecnologia teremos mais velocidade de downloads e baixa latência e excelência na execução final, que será vantajosa em todas as trocas de informação, mas, principalmente, para aqueles que jogam online, onde a diferença será mais perceptível.”

Lipão Gamer, 11,5 milhões de inscritos

“O 5G vai impulsionar ainda mais a criação e a produção de conteúdo na internet. Já cresceu muito da pandemia pra cá, especialmente a produção de conteúdos curtos na internet, com o Tik Tok e o Reels no Instagram. Surgiram milhares e milhares de criadores de conteúdos bons, que produzem conteúdos curtos, que são a nova tendência. Mesmo sem uma tecnologia muito especial em relação à conexão, a galera já produz um produto muito massa.

Agora, com o 5G vai ficar tudo muito mais rápido para enviar para as plataformas, mesmo com o tamanho maior dos arquivos. A galera vai conseguir fazer hoje tudo muito de um jeito mais rápido e prático, porque o mobile vai ficar muito mais acessível.

É este o cenário que eu vejo: 5G chegando, velocidade de internet a todo vapor, a galera enviando vídeos com mais qualidade, muito mais vídeos nas plataformas, internet móvel cada vez mais acessível pra todo mundo.

No cenário de games, você já vê torneios que dão uma grana absurda, nos jogos mobile. Free Fire inclusive é um dos jogos que foi revelado um pouquinho antes da pandemia, e tomou uma proporção gigantesca. Muita gente hoje em dia acaba não jogando muito por não ter acessibilidade, e com o 5G chegando vai conseguir jogar com uma latência muito menor, com uma conexão muito mais estável. Em contrapartida o 4G vai ficar mais acessível, as outras conexões vão ficar mais acessíveis e vai crescer como um todo.

Tá mais do que na hora de vir uma melhora de conexão móvel pro Brasil, por ser um país que consome muito produto da internet e produz muito conteúdo. O Brasil é um dos países que mais consome conteúdo mobile, conteúdo de vídeos na internet. Os números já mostram isso. Olhando com uma visão de criador de conteúdo, isso vai ajudar muito a gente, de uma forma absurda.”

Lucas Clash On, 3,6 milhões de inscritos

“Uma internet com velocidade maior e com uma baixa latência vai ajudar muito o gamer. Eu sofro disso praticamente diariamente. O Brawl Stars, que é o jogo que eu mais jogo, precisa de uma internet muito boa. A internet que eu tenho em casa é 5G, mas a móvel não é 5G, o que prejudica bastante, e sempre tenho problema. Então, como muitos outros gamers, vou curtir demais essa novidade. Não vamos mais ter rage ao perder uma partida por causa da internet. Porque se tem uma coisa que o gamer detesta é perder uma partida por causa de internet. Isso salvará nossa honra e glória.”

Cherryrar, 4,6 milhões de inscritos

“A tecnologia 5G beneficia várias frentes, seja de acesso à informação com mais velocidade e produção de conteúdo, como também dando maior agilidade e menos latência para quem joga online. Então, quando a tecnologia se estabelecer no Brasil, teremos o surgimento de novos games, principalmente usando o aparelho celular. Vamos entrar em uma nova era, assim como foi a chegada do 4G. Para quem trabalha com celular, a chegada do 5G vai trazer mais agilidade e rapidez na rotina.”

Skorpion Gamer, 5,71 milhões de inscritos

“Com a chegada do 5G, primeiro latência menor, velocidade melhor, então para jogos competitivos principalmente, vai ser maravilhoso. Tem como jogar não só dentro de casa. Eu por exemplo, tô usando o 5G. Entrei ontem no Free Fire no shopping e foi assim perfeito, tava com ping super de boa, ping tava lá embaixo, então, era como se eu estivesse no meu wifi. Isso facilita muito. A galera pode jogar de longe, treinar de longe, tá na casa de alguém que não tem muita internet e precisa treinar, ou quer jogar por diversão e essa pessoa consegue de onde estiver.

Tirando os games a gente tá falando de algo melhor pra tudo. Então a galera que vai postar fotinha no Instagram, quer postar vídeo no Instagram, baixar, é uma velocidade muito mais rápida. Em vez de coisas que demoram às vezes 10, 15, 20 minutos para baixar, você vai baixar em 2 ou 1.”

Lopers, 1,6 milhões de inscritos

"O Brasil já é um dos maiores mercados de games da América Latina e, com a tecnologia, o 5G, pode crescer ainda mais. Com os jogos em nuvem, os games ganham maior estabilidade de conexão e melhor desempenho em dispositivos, como o celular. Então, além de ganhos de velocidade e baixa latência, a tecnologia vai colaborar para a inserção de novos jogadores no meio, principalmente daqueles que usam celular. Além disso, a indústria de jogos também pode explorar o momento e investir em novas tecnologias."

Tonigon, 1,58 milhões de inscritos

“A chegada do 5G vem na hora certa, porque os jogos multijogador estão cada vez mais populares. São jogos em que o gamer não joga sozinho, mas pode jogar junto com um amigo ou pode jogar com qualquer pessoa no mundo. Esses jogos precisam de uma conexão muito forte, muito estável, principalmente quando o jogo avalia a sua habilidade no momento em que você está jogando. Uma internet fraca pode atrapalhar. Pode parecer que você não sabe jogar, mas na verdade, é só a sua internet que é fraca.

Vai chegar o momento dos jogadores de celular, com a evolução da quarta para a quinta geração de internet mobile, em vez de usar consoles e computadores. E eu acho que até transborda para o mercado de streaming de games, porque tendo uma internet que trava menos, no celular que vai estar ao alcance da gente quase 100% do tempo, no nosso bolso, o gamer vai jogar mais ao longo do seu dia, vai assistir mais vídeos que travam menos ao longo do seu dia.”

Suavemente, 311 mil inscritos

“A chegada do 5G significa a democratização dos jogos eletrônicos. Com a tecnologia vamos ter mais pessoas streamando de vários locais. Ou seja, vai haver uma revolução e uma expansão, com o seu jogo favorito na palma da sua mão, fortalecendo os games nômades.”

Seminário

Esse tema será debatido no Seminário 5G.BR, que acontece em Natal (RN), no dia 15 de setembro, no Hotel Holiday Inn. Durante o evento será discutida a relação entre o 5G, os games e as profissões do futuro, incluindo a abertura de vagas no mercado de trabalho em diversos setores de tecnologia, como o desenvolvimento de games, o metaverso e os NFTs, entre outros ambientes. Estarão presentes os influenciadores e gamers Gordox (William Rodrigues) e Muca Muriçoca (Murilo Cervi), que vão falar sobre as novas oportunidades de negócio com os games. O evento é promovido pelo Ministério das Comunicações.

