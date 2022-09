5G aumenta nível competitivo do Brasil no universo dos games profissionais

Por Bússola

O 5G promete revolucionar o modo de vida e os mais variados setores, mas terá impacto particular no mundo dos games. Para Bruno Bezerra, de 21 anos, que foi jogador profissional de Wild Rift (versão mobile de League of Legends), a nova tecnologia promete revolucionar a forma de jogar, por oferecer baixa latência e por proporcionar uma estabilidade maior na rede.

Com a nova tecnologia, jogadores brasileiros vão poder interagir com parceiros de outros continentes, em conexões estáveis, fortalecendo ainda mais algo que é muito importante nesse universo: o intercâmbio.

Para Bruno, a maior rapidez nas respostas trazidas pelo 5G nos games online vai aumentar a interatividade entre os usuários, garantindo uma alta performance — principalmente para os jogadores profissionais. “O grande problema do Brasil nunca foi talento. Com essa tecnologia, a gente vai conseguir aperfeiçoar a nossa base”, afirma Bezerra.

A expectativa é que o 5G também traga mais realidade para os jogos. "O metaverso já conversa com novas dinâmicas de mercado", diz Bruno. Segundo ele, existe a possibilidade de que, com a realidade virtual, surjam novos jogos que façam uso de habilidades motoras no mundo virtual.

E nas novas dinâmicas de mercado, investir em celulares, segundo Bruno, é mais vantajoso, especialmente em um país em desenvolvimento como o Brasil, garantindo mais acesso. Os computadores para jogos são caros, comparativamente com os equipamentos móveis.

O gamer, que foi convidado para experimentar a nova tecnologia, acredita que o 5G vai colocar o Brasil como referência mundial em relação ao mercado competitivo de videogames.

Esses e outros temas vão ser debatidos no Seminário 5G.BR, que acontece em Natal (RN), no dia 15 de setembro, no Hotel Holiday Inn. Durante o evento será discutida a relação entre o 5G, os games e as profissões do futuro, incluindo a abertura de vagas no mercado de trabalho em diversos setores de tecnologia, incluindo o desenvolvimento de games, metaverso, NFT, entre outros ambientes. Estarão presentes os influenciadores e gamers Gordox (William Rodrigues) e Muca Muriçoca (Murilo Cervi), que vão falar sobre as novas oportunidades de negócio com os games. O evento é promovido pelo Ministério das Comunicações.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

5G vai levar mercado de desenvolvimento de games a outro patamar

5G surge como tecnologia urbana, diz Getschko, pai da internet no Brasil

Todos devem usufruir do poder da internet, diz Vint Cerf, pioneiro da rede