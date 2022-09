5G vai levar mercado de desenvolvimento de games a outro patamar

Por Bússola

“A tecnologia é um aliado importante no consumo de jogos.” Com essa afirmação Carlos Silva, head de games na Go Games, consultoria especializada em games e gamificação e coordenador da pesquisa Game Brasil, que acontece todos os anos, resume as expectativas que o público consumidor tem para o 5G no Brasil.

“Quando a gente fala de tecnologia, pensamos em algo que agrega para a comunidade gamer e para quem consome jogos digitais, porque ela traz uma experiência a mais. Quanto ao 5G, pensamos na questão da capacidade, na velocidade, em tudo que ele vai poder proporcionar. Vai ser muito positivo”, declara o head.

Com o crescimento dos jogos multiplayers, a tecnologia 5G vai agregar de forma expressiva para a conexão, uma vez que que o desenvolvimento de jogos depende muito desse recurso, ou seja, quanto maior a capacidade, melhor a experiência entregue para o público.

Toda a cadeia, desde o desenvolvimento até o consumidor, será impactada, segundo Silva. Equipamentos com mais tecnologia embarcada propiciam melhor performance e experiência do usuário, possibilitando um diferencial competitivo, especialmente no caso dos cloud games, os jogos em nuvem.

“Falando em jogos digitais, a gente está falando de experiência de consumo. Nesses casos, algo que incomoda muito é você carregar um jogo e ele ficar rodando. A experiência tem de ser fluida. É isso que o público de games espera hoje”, diz.

Para ele, o público de games no Brasil é consistente e, com isso, investirá nessa nova tecnologia. Mas, para isso, é preciso que haja uma democratização do acesso da conexão.

Esses e outros temas vão ser debatidos no Seminário 5G.BR, que acontece em Natal (RN), no dia 15 de setembro, no Hotel Holiday Inn. Durante o evento será discutida a relação entre o 5G, os games e as profissões do futuro, incluindo a abertura de vagas no mercado de trabalho em diversos setores de tecnologia, incluindo o desenvolvimento de games, metaverso, NFT, entre outros ambientes. Estarão presentes os influenciadores e gamers Gordox (William Rodrigues) e Muca Muriçoca (Murilo Cervi), que vão falar sobre as novas oportunidades de negócio com os games. O evento é promovido pelo Ministério das Comunicações.

