Para ganhar diferencial, spa resgata terapia milenar

Com posição estratégica em Minas Gerais, o Balneário SPA São Lourenço está resgatando a crenoterapia como forma de diferencial. A prática milenar consiste na utilização das propriedades medicinais da água mineral de fontes naturais.

Localizado no interior do Parque das Águas São Lourenço, o spa, que completa 90 anos em 2025, oferece a crenoterapia como parte das suas Práticas Integrativas Complementares – terapias alternativas que têm o objetivo de combinar múltiplos aspectos da saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2022 e 2024, o uso das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no SUS cresceu 70%. Terapias como yoga e aromaterapia apresentaram aumentos expressivos de 290% e 181%, respectivamente. O resgate da crenoterapia vai de encontro com esse movimento de popularização.

Fontes de água com poder medicinal

A prática foi regulamentada em 1922 e é amplamente reconhecida em sistemas de saúde de países como França, Alemanha, Japão e Itália. No Balneário SPA São Lourenço, as águas são utilizadas principalmente por meio da chamada “via hidropônica”, método tradicional que orienta a ingestão de águas minerais com composições químicas específicas.

Essa prática auxilia no cuidado de condições digestivas, hepáticas, dermatológicas e reumáticas. O Parque das Águas, onde está localizado o spa, abriga nove fontes ativas, cada uma com propriedades únicas e indicações terapêuticas distintas.

Mediante prescrição médica pelo SUS, os visitantes podem ter acesso gratuito ao tratamento na estrutura pública do Parque das Águas.

“O Brasil possui uma das maiores reservas de águas minerais do mundo, e a crenoterapia é uma forma de valorizarmos esse patrimônio com aplicação terapêutica real, baseada em evidências e na tradição médica”, diz o médico nutrólogo e sanitarista Dr. Márcio Bontempo, autor do livro Novo Guia das Águas.

Segundo Bontempo, a maior integração da crenoterapia às políticas públicas de saúde seria um passo natural diante da eficácia reconhecida em países com histórico consolidado de uso medicinal das águas minerais.

“Os investimentos no Parque das Águas e no Balneário SPA São Lourenço refletem nosso compromisso com o bem-estar das pessoas e com o desenvolvimento sustentável da região. Mais do que modernizar a estrutura, buscamos ampliar o acesso a práticas de saúde preventiva, como a crenoterapia, integrando tradição, ciência e natureza”, diz Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil, mantenedora do parque e do spa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube