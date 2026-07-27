Como a Zoop quer transformar a reforma tributária em alavanca para chegar a R$ 2 bilhões

A obrigatoriedade do preenchimento dos campos de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) nas notas fiscais eletrônicas entra em vigor na próxima segunda-feira, 3 de agosto. A medida obriga fintechs de infraestrutura a concluir a adaptação de seus sistemas para atender às novas exigências da reforma tributária.

É o caso da Zoop, empresa de tecnologia de pagamentos que pertence ao iFood desde 2024. Segundo o CEO da companhia, Cesário Martins, o principal desafio tem sido desenvolver um novo sistema com todos os desafios já existentes e ainda muitos pontos a serem definidos.

"Como uma empresa de tecnologia e infraestrutura financeira, estamos nos preparando a cada passo para garantir a melhor solução para os nossos parceiros e estamos confiantes de que nossa estrutura é capaz de viabilizar todas as mudanças com segurança e compliance", diz Martins.

A obrigatoriedade dos novos campos nas notas fiscais representa apenas uma das fases da transição para o novo modelo tributário. A próxima etapa da implementação da reforma será o início da adoção do split payment nas operações B2B, previsto para 2027.

Este mecanismo fará com que os valores de IBS e CBS sejam automaticamente separados e recolhidos no momento da liquidação do pagamento. Com isso, empresas de infraestrutura financeira e operadores de pagamento terão de se integrar à infraestrutura pública responsável pelo cálculo e pelo recolhimento dos tributos.

Embora afirme estar preparada para apoiar os clientes nessa etapa da reforma, Martins reconhece que o processo ainda depende da evolução da regulamentação.

"Ainda temos alguns pontos em aberto, porque temos um sistema ainda não testado e precisamos nos adequar à medida que as definições vão sendo disponibilizadas", diz. "Estamos acompanhando de perto todas as adequações necessárias e somos capazes de apoiar nossos clientes nessa jornada, principalmente com o avanço do split payment".

Ainda de acordo com o executivo, o objetivo da empresa é absorver a complexidade técnica para que os clientes não precisem lidar diretamente com as mudanças.

"Nosso objetivo é fazer uma adequação de forma transparente para quem utiliza a infraestrutura da Zoop, permitindo que nossos parceiros continuem focados no crescimento dos seus negócios enquanto nós absorvemos a complexidade tecnológica da mudança", afirma o executivo.

As adaptações também exigiram a evolução da infraestrutura tecnológica da Zoop. A estratégia, conta ele, foi aproveitar a arquitetura modular da plataforma para atualizar componentes específicos, sem a necessidade de reconstruir todo o sistema.

"Como a Zoop opera sobre uma arquitetura modular e baseada em APIs, isso tem nos permitido evoluir componentes específicos sem comprometer a estabilidade da plataforma como um todo. Mais do que reconstruir sistemas, o trabalho tem sido fortalecer a flexibilidade da infraestrutura para acompanhar uma regulamentação que continuará evoluindo ao longo dos próximos anos", comenta.

Além da reforma tributária, Martins diz que o setor financeiro enfrenta um ambiente regulatório cada vez mais complexo, com novas exigências relacionadas à segurança, prevenção a fraudes, governança e requisitos prudenciais. Para ele, esse cenário também cria oportunidades para empresas especializadas em infraestrutura financeira.

"Empresas que investem continuamente em tecnologia e conformidade conseguem transformar a complexidade regulatória em vantagem competitiva, oferecendo aos clientes uma infraestrutura preparada para acompanhar a evolução do mercado, sem que eles precisem lidar diretamente com essas mudanças", diz.

Crescimento impulsionado pelo 'tap to pay'

A Zoop fornece infraestrutura financeira para empresas no modelo B2B. Em vez de atender diretamente comerciantes, disponibiliza tecnologia para que parceiros como Nubank e Sympla incorporem soluções financeiras aos próprios aplicativos.

Um dos principais produtos é o Tap to Pay, tecnologia que transforma celulares Android e iPhone com NFC em terminais de pagamento, dispensando o uso de maquininhas físicas. A empresa foi uma das pioneiras no Brasil a oferecer esse modelo, lançado em 2023 em parceria com o Nubank.

Em 2025, a solução processou mais de 21 milhões de transações, alta de 644% em relação ao ano anterior. O volume financeiro movimentado alcançou R$ 36 bilhões, crescimento de 24% no período. Além de eliminar custos com equipamentos, manutenção e logística das maquininhas tradicionais, a tecnologia faz parte da estratégia de crescimento da companhia.

Em 2024, a Zoop registrou receita operacional líquida de R$ 350 milhões, resultado que garantiu à empresa uma posição no ranking Exame Negócios em Expansão 2025. No mesmo período, o faturamento alcançou R$ 700 milhões. Já em março de 2026, quando encerrou seu ano fiscal, a companhia atingiu R$ 1,2 bilhão em receita. Agora, a meta é alcançar R$ 2 bilhões em receita este ano.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo.