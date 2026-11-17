RESUMO ＋ Viralizar não garante resultados para marcas, afirma Beatriz Millani, cofundadora da KOBO, agência de conteúdo digital e audiovisual. Para ela, cada vídeo precisa ter um objetivo: ampliar alcance, despertar interesse, fortalecer relacionamentos ou estimular vendas. A avaliação deve acompanhar essa finalidade, com indicadores como retenção, visitas ao site, custo de aquisição e retorno sobre o investimento.

Por Beatriz Millani, cofundadora da KOBO*

Viralizar, gerar engajamento, conquistar seguidores, fortalecer a marca, criar comunidade e, claro, vender. De preferência, tudo isso em um único vídeo de 30 segundos.

Parece exagero, mas essa é a expectativa que muitas marcas ainda colocam sobre o conteúdo digital.

Na tentativa de fazer tudo ao mesmo tempo, muitas marcas acabam perdendo de vista o básico: qual é, afinal, o objetivo daquele vídeo?

Um conteúdo pensado para alcançar novas pessoas não necessariamente vai gerar vendas imediatas.

Da mesma forma, um vídeo que apresenta os diferenciais de um produto pode não conquistar milhões de visualizações, mas ser decisivo para quem já está considerando uma compra.

O problema começa quando usamos a mesma régua para medir conteúdos com objetivos completamente diferentes.

Se não viralizou, foi ruim? Se teve milhares de curtidas, foi um sucesso? Se não gerou vendas, valeu a pena produzir? A resposta é: depende. Mas depende de algo que deveria estar claro antes mesmo de apertar o botão de gravar.

Existem vídeos para apresentar uma marca, outros para mostrar como um produto funciona, construir confiança ou fortalecer o relacionamento com quem já acompanha aquela empresa.

E existem aqueles pensados para estimular uma compra. Um mesmo conteúdo pode até cumprir mais de uma função, mas esperar que todos entreguem os mesmos resultados é ignorar a jornada do consumidor.

É aí que entra outra confusão: tratar visualizações como sinônimo de resultado.

Alcançar milhões de pessoas pode ser excelente quando o objetivo é ampliar o conhecimento sobre uma marca. Mas esse número, sozinho, não diz se a mensagem despertou interesse ou contribuiu para o negócio.

O mesmo vale para a obsessão por trends. Nem toda tendência precisa virar campanha, assim como nem toda conversa precisa ter uma marca participando.

Às vezes, uma demonstração simples de produto ou uma situação cotidiana com a qual o consumidor se identifica pode ser mais relevante do que uma superprodução.

Mais conteúdo, mais estratégia

Com ferramentas que aceleram a criação e permitem produzir em escala, ficou mais fácil manter uma presença constante nas redes.

E isso é uma oportunidade enorme, desde que a velocidade venha acompanhada de intenção.

Produzir mais permite testar formatos, explorar narrativas e aprender com os resultados. Mas é preciso conectar criatividade, distribuição e objetivos comerciais.

Se a intenção é gerar descoberta, faz sentido acompanhar o alcance e a retenção. Se queremos despertar interesse, vale observar visitas ao site e buscas pela marca.

Quando o foco é conversão, entram indicadores como vendas, custo de aquisição e retorno sobre o investimento.

Também precisamos abandonar a ideia de que toda venda acontece imediatamente depois de alguém assistir a um vídeo. O consumidor pode descobrir uma marca hoje, acompanhar seus conteúdos por semanas e só então decidir comprar.

Talvez a pergunta mais importante não seja quantos vídeos uma marca consegue produzir ou quantas visualizações consegue acumular, mas o que ela está construindo com tudo isso.

O conteúdo digital não deveria ser uma corrida por números cada vez maiores, mas uma ferramenta para aproximar marcas e pessoas, construir relacionamentos e gerar oportunidades de negócio.

*Beatriz Millani é cofundadora da KOBO, agência especializada em conteúdo digital e audiovisual. Tem mais de dez anos de experiência em marketing, growth e branding, com passagens por empresas como VTEX e SCJohnson.