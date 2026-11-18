A taxa de desemprego no Brasil atingiu 5,2% no terceiro trimestre de 2026, o menor nível para o período desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012. O resultado nacional, anunciado em 30 de outubro, foi detalhado por estado nesta quarta-feira, 18, e mostra que a desocupação caiu em oito unidades da federação.

A Bahia registrou a maior redução trimestral, de 2 pontos percentuais. Apesar da queda, o estado permaneceu entre aqueles com os maiores índices de desemprego do país, com taxa de 7,1%.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral. No Brasil, a desocupação recuou 0,2 ponto percentual em relação ao segundo trimestre, quando estava em 5,4%, e 0,4 ponto percentual na comparação com o terceiro trimestre de 2025, quando era de 5,6%.

Em outubro, o instituto também informou que o país tinha 5,6 milhões de desempregados e 103,6 milhões de pessoas ocupadas, o maior contingente de trabalhadores da série histórica.

Em quais estados o desemprego caiu no terceiro trimestre?

O desemprego diminuiu em oito unidades da federação na comparação com o segundo trimestre de 2026, segundo o IBGE.

A maior redução ocorreu na Bahia, de 2 pontos percentuais. Em seguida aparecem Amapá (-1,9 p.p.), Piauí (-1,5 p.p.), Alagoas (-1,2 p.p.), Rio Grande do Norte (-1,1 p.p.), Distrito Federal (-1,0 p.p.), Ceará (-0,9 p.p.) e Paraíba (-0,9 p.p.).

O Espírito Santo foi o único estado com aumento da taxa de desemprego, de 0,7 ponto percentual. Nas demais unidades da federação, o indicador permaneceu estatisticamente estável.

Segundo William Kratochwill, analista da pesquisa, o crescimento da ocupação está relacionado, entre outros fatores, à expansão do setor da construção, que registrou alta de 2,8% no terceiro trimestre, e ao aumento do número de empregadores.

“O principal destaque reside no crescimento contínuo da ocupação, capaz de absorver contingentes de desocupados e indivíduos fora da força de trabalho. Esse movimento ocorre apesar do acréscimo de 171 mil pessoas desalentadas, em sua maioria com idade superior a 40 anos, que abandonaram a busca por emprego por não encontrarem postos considerados adequados”, afirmou Kratochwill.

Quais estados têm as maiores taxas de desemprego do Brasil?

Apesar da mínima nacional para um terceiro trimestre, as taxas de desemprego apresentaram diferenças expressivas entre os estados brasileiros.

Pernambuco registrou a maior taxa de desocupação do país, de 8,6%, seguido por Amapá (7,9%), Sergipe (7,4%) e Bahia (7,1%).

Na outra ponta, Santa Catarina apresentou o menor desemprego, de 2,2%. Os índices seguintes foram registrados em Mato Grosso do Sul (2,3%), Mato Grosso (2,6%), Paraná (3,0%) e Espírito Santo (3,0%).

A diferença entre as taxas de Pernambuco e Santa Catarina chegou a 6,4 pontos percentuais.

Busca por emprego há dois anos ou mais cai 17,6%

O número de brasileiros que procuravam trabalho havia dois anos ou mais caiu 17,6% na comparação anual, segundo a PNAD Contínua.

No terceiro trimestre de 2026, 971 mil pessoas estavam nessa situação, ante aproximadamente 1,2 milhão no mesmo período de 2025.

Já o contingente de pessoas que buscavam emprego havia menos de um mês chegou a 1,136 milhão, aumento de 0,8% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior.

Perguntas frequentes

Qual é a menor taxa de desemprego do Brasil para um terceiro trimestre? A taxa de desemprego ficou em 5,2% no terceiro trimestre de 2026, menor nível para esse período desde o início da série histórica do IBGE, em 2012.

O IBGE divulgou um novo recorde de desemprego em novembro? Não. A taxa nacional de 5,2% foi divulgada em 30 de outubro. Em 18 de novembro, o IBGE apresentou o detalhamento estadual desse mesmo resultado.

Qual estado tem a maior taxa de desemprego do Brasil? Pernambuco apresentou a maior taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2026, de 8,6%, seguido por Amapá, Sergipe e Bahia.

Qual estado tem o menor desemprego do Brasil? Santa Catarina registrou a menor taxa de desemprego do país no terceiro trimestre de 2026, de 2,2%, segundo o IBGE.