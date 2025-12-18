Bemobi leva novo padrão de pagamentos para serviços recorrentes

Os serviços essenciais recorrentes — como energia, água, educação, saúde e telecomunicações — fazem parte da rotina de milhões de brasileiros e exigem jornadas de pagamento cada vez mais simples, seguras e eficientes. Neste contexto, a Bemobi, empresa brasileira líder em soluções de pagamento de contas, avança ainda mais na jornada de pagamentos para serviços recorrentes, com a implementação do Click to Pay.

A iniciativa representa um avanço concreto na modernização dos pagamentos no país, ao reduzir etapas no checkout, reforçar a segurança e tornar o processo mais rápido e intuitivo. A tecnologia com potencial para impactar dezenas de milhões de pessoas elimina a necessidade de inserir manualmente os dados do cartão a cada transação e permite concluir o pagamento em poucos cliques, com autenticação otimizada e proteção das informações sensíveis.

“O Click to Pay padroniza o processo de pagamento e cria uma camada adicional de confiança para o usuário, ao seguir um padrão global das bandeiras”, afirma Felipe Goldin, CTO/CPO da Bemobi.

A chegada do Click to Pay integra uma estratégia mais abrangente da Bemobi para a digitalização dos pagamentos recorrentes via cartão de crédito e débito. Nesse ecossistema tecnológico, dois pilares ganham protagonismo: a tokenização de bandeira (SCOF) e as Passkeys.

A tokenização substitui os dados sensíveis do cartão por um identificador exclusivo, inutilizável em caso de vazamento, protegendo as informações ao longo de todo o ciclo do pagamento. Já as Passkeys permitem que o consumidor confirme transações por biometria diretamente no dispositivo, sem depender de senhas ou códigos temporários.

“Criamos uma arquitetura que combina segurança com simplicidade operacional”, resume o executivo. “Isso melhora o processo de pagamento e acompanha as expectativas do consumidor digital.”

Setor de telecom

A telefonia móvel é um serviço essencial de altíssima frequência de uso – nove em cada dez brasileiros têm acesso, com um ecossistema que soma mais de 270 milhões de linhas ativas, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Ao implementar o Click to Pay, uma tecnologia já consolidada em outros mercados, mas ainda pouco explorada em serviços de uso tão frequente, a Bemobi amplia o padrão de conveniência e segurança do pagamento online. A mudança vai além do meio de pagamento em si: redefine a relação do consumidor com a recarga digital.

“A digitalização dos pagamentos deixa de ser apenas conveniência e se torna peça-chave para garantir a continuidade da recarga, reduzir fricções e elevar a satisfação do cliente”, afirma Goldin. “O Click to Pay surge como um avanço estratégico por eliminar etapas e trazer uma experiência mais fluida.”

Na prática, o funcionamento é simples: na página de pagamento da operadora, o consumidor seleciona a opção Click to Pay, escolhe o cartão previamente armazenado e, quando necessário, conclui a validação do usuário – por exemplo, com um código enviado ao smartphone. Tudo isso sem login, senha ou digitação repetida dos dados do cartão.

A primeira operadora a contar com a novidade é a TIM – a tecnologia já está disponível no canal web, com expansão prevista para o aplicativo Meu TIM no primeiro trimestre de 2026.

Eficiência operacional para as grandes empresas

A simplificação do checkout gera efeitos diretos tanto para quem paga quanto para quem oferece o serviço. Do lado do consumidor, mais rapidez mantendo a segurança. Para as operadoras, o impacto aparece na eficiência do fluxo e na maior previsibilidade das transações.

“Buscamos sempre trazer inovações em pagamentos para nossos clientes, com o objetivo de simplificar o processo para o consumidor e aumentar a eficiência para as operadoras”, afirma o diretor da Bemobi.

Segurança, agilidade e taxa de aprovação, segundo Goldin, caminham juntas. “Ao eliminar erros de digitação, reduzir cliques e incorporar tecnologias modernas de autenticação e tokenização, o fluxo se torna naturalmente mais rápido e protegido.”, explica. Isso tende a elevar a aprovação das transações e reduzir o abandono do carrinho, aumentando o índice de transações bem-sucedidas.

Escala, confiança e o futuro dos pagamentos recorrentes

Embora a telefonia seja um dos principais vetores dessa transformação, a Bemobi também atua como parceira estratégica de grandes empresas nas áreas de utilities e educação, ampliando o alcance da tecnologia em serviços essenciais.

Sua solução de meios de pagamento fim a fim já é utilizada, no modelo white label, por mais de 660 empresas.

Entre elas, todas as principais operadoras de telecom do Brasil – como Vivo, TIM e Claro – além de grandes companhias de utilities, como Copel, Neoenergia, Energisa, Equatorial, Enel, Light e Sabesp, a maior empresa de saneamento do país. No setor de educação, o portfólio inclui grupos como Salta, Farias Brito e YDUQS.

Fundada no Brasil, mas com atuação global, a Bemobi é uma companhia de tecnologia B2B2C especializada em soluções de pagamento para serviços recorrentes. Especialista em solução de pagamento de contas, sua plataforma integra software de engajamento digital com pagamentos de forma nativa e, globalmente, hoje opera em parceria com mais de 1.600 empresas, em cerca de 60 países.

Para Goldin, essa escala reflete a capacidade da companhia de centralizar operações complexas e reduzir riscos. “Oferecemos uma solução única, robusta e continuamente atualizada, que diminui custos operacionais e complexidade para as empresas”, afirma.

Olhando para o futuro, a visão da Bemobi é de processos de pagamento cada vez mais discretos – quase invisíveis para o usuário.

“Acreditamos que os pagamentos digitais caminham para um modelo em que o consumidor não precise mais inserir informações manualmente e a autenticação seja instantânea e segura”, conclui Goldin. “Nosso objetivo é liderar essa transformação, com soluções cada vez mais fluidas, confiáveis e alinhadas às necessidades do consumidor moderno.”