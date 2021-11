Os ecossistemas do empreendedorismo que norteiam startups

Por Claudia Mendes Nogueira*

Muitos pensam que as empresas prosperam do dia para a noite ou que são produto de um esforço exclusivo e pessoal de um líder carismático. Muitos, ao verem empresas despontarem como startups e unicórnios, pensam em milagres ou pessoas realmente ungidas por uma força ou poder excepcional. Mas o milagre não existe como regra e sim como exceção.

Empreendedores de sucesso são pessoas que antes de tudo se tornam vulneráveis, pois precisam aprender rápido e sempre. Empresas e empreendedores erram e acertam no decorrer de uma jornada de dedicação aos negócios. Observo que todas estas pessoas são o subproduto de um ciclo recorrente de autoestímulo, vencendo a si mesmas e à ilusão de que podem fazer por si só.

No começo é meio assim: acreditamos que podemos fazer acontecer – um ser que oscila entre o teimoso e o esperançoso e até destemido. Algumas vezes vem um lampejo que faz acelerar o coração — impulsionado por algum medo — que logo é jogado de lado numa tentativa de blindar-se para não ser paralisado.

Assim, o empreendedor adquire anticorpos contra as dificuldades do dia a dia. Mas para ter sucesso é preciso mais que resiliência, é preciso se inserir num todo, muito maior do que podemos alcançar com gesto de bravura individual.

É neste processo meio heroico e meio solitário que surgiram os ecossistemas de empreendedorismo na minha vida — um tipo de medicamento que aumenta em muito as imunidades dos empreendedores. Eles proporcionam elementos interrelacionados que estimulam negócios, dão acesso a processos de validação de ideias e produtos, captação de novos clientes (com cabeça inovadora), sinergias, as quais podem culminar em acesso a capital.

Em 2018, passei a considerar algumas coisas importantes para a jornada de crescimento que queria conferir aos negócios. A partir deste estímulo descobri um ecossistema ao qual passamos a dedicar nossos esforços: Cem Startups, Inovabra, Sebrae, Distrito.

Como nossa vida mudou depois disso! Alavancamos nossas potencialidades e olhamos de frente para as nossas limitações. Queria compartilhar aqui o que descobrimos nessa nova fase:

Acesso às corporações que apresentam suas dores em busca de soluções inovadoras.

Um caminho seguro para que grandes empresas abram as portas para as menores.

Um manancial de oportunidades de aprendizado e mentoria. Acesso a um hub de mentores e conselheiros

Direcionamento para busca de capital certo para a fase certa. Acesso a investidores com temas e apetites diversos de investimento.

Acesso a outros empreendedores que compartilham soluções e prestação de serviços entre si.

Orientação sobre a formação de times complementares.

Acrescento que deparamos com algo nada peculiar: somos uma empresa liderada e fundada por mulheres. Segundo levantamento da Distrito, apenas 5% das empresas têm exclusivamente mulheres como fundadoras.

Temos feito um “trabalhinho extra”, com a ajuda da Rafaela Bassetti, nossa mentora e fundadora da Wishe Women Capital. Foi muito importante aceitar que não é fácil driblar preconceitos e dificuldades de acesso a investimento.

De acordo com esforço conjunto entre Distrito, B2mamy e Endeavor, no Brasil, apenas 0,04% do volume investido em startups em 2020 foi para aquelas lideradas por mulheres. Nosso primeiro passo foi admitir esta desigualdade e compreender do nosso lado como não reforçar este preconceito. No nosso caso, incorporar ecossistemas preparados para lidar com a questão da mulher na obtenção de capital está sendo imprescindível.

Na categoria de Big Data, do Ranking da Cem Open Startups fomos a única liderada por mulheres. Estamos entre as cinco melhores deste Ranking nos últimos três anos e este reconhecimento mostra nossa capacidade de gerar negócios, mesmo estando ainda operando exclusivamente com investimento próprio.

Em 2022 vamos operar quatro squads de novos produtos — todos altamente baseados em tecnologia para Machine Learning. Os novos produtos permitirão maior escala em nossa operação e estão alinhados com a nossa missão: transformar dados, ideias e insights em execução inteligente, visando resultados superiores e duradouros, reunindo pessoas protagonistas e realizadoras.

*Cláudia Mendes Nogueira é fundadora da Oficina de Valor e possui mais de 30 anos de experiência em “data & analytics” e “ciências de dados”. É PHD (Doutora em Ciências) pela FEA USP em Métodos Quantitativos & Tecnologia pela FEA USP e Mestre em Marketing pela FGV

https://www.oficinadevalor.com.br/

