Os avanços de 2023 e a evolução constante nos meios de pagamento

Por Eduardo Werner*

O uso do dinheiro em espécie já virou coisa do passado e nem deixou saudades na maioria das pessoas, sejam elas clientes ou comerciantes, pela praticidade e segurança das transações comerciais. Segundo dados da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços), o primeiro semestre de 2023 cresceu mais de 8% em comparação com o período anterior. Isso representa mais de 113 milhões de pagamentos realizados diariamente via cartões no país. O mercado de adquirência, que representa a realização desse tipo de transações financeiras, evolui de forma orgânica a cada dia que passa.

Estratégia voltada para a facilidade pode ser diferencial

Para quem atua neste segmento, é estratégico inovar e oferecer soluções que atendam as necessidades dos clientes e facilitem as operações dos parceiros comerciais por meio de serviços personalizados e seguros. A estratégia é remover barreiras, complexidades técnicas e trâmites burocráticos para que os empreendedores concentrem a atenção ao que mais importa, o sucesso do seu negócio. Com soluções completas e personalizadas, que abrangem desde o licenciamento até o processamento de transações, os parceiros ficam livres para focar no que é necessário, enquanto os detalhes cruciais dos meios de pagamento ficam com quem é especialista e está focado no assunto.

Um exemplo é a plataforma de multipagamento para pedágio FadamiPay, da empresa FADAMI, que teve início em 2022. No primeiro ano de operação, foi registrado um resultado significativo de R$56 milhões, contando com a participação de 13 concessionárias de rodovias que passaram a aceitar essa modalidade de pagamento e que representou mais de 1.6 milhões de usuários atendidos.

Desenvolvendo operações financeiras com resultados satisfatórios

Já de janeiro a setembro de 2023, o volume total de pagamentos cresceu 188% em comparação com os meses anteriores, e alcançou R$ 159,5 milhões. Também houve expansão com as concessionárias parceiras que, atualmente, são 20 em produção e 5 com previsão para iniciar entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Com um crescimento impressionante em volume de transações e operação, fica claro que a parceria não apenas simplifica os meios de pagamento, mas também atende de forma mais robusta a uma necessidade da operação de captura de transações em praças de pedágio.

A execução da operação financeira precisa ser confiável, sem representar qualquer risco e burocracia nas mãos do parceiro e também garantir a segurança no desenvolvimento da estratégia. O objetivo é promover uma colaboração que impulsione o sucesso e o crescimento de todos, empresa, cliente e consumidor final.

Estamos em uma realidade de constante evolução, na qual a tecnologia desempenha um papel crucial. A forma como o dinheiro circula no mundo é muito diferente do nosso passado recente. Ou seja, com cada vez mais novidades, o futuro do setor se transforma. Por isso, a inovação constante é o mais importante para melhorar a experiência de todos, simplificando e agilizando as transações para conduzir como protagonista a digitalização da economia.

*Eduardo Werner, diretor comercial da Granito Pagamentos.

