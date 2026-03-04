Carreira

O atalho que empresas estão usando para produzir mais vídeos gastando menos

Ferramentas de IA para geração de vídeo começam a transformar comunicação, treinamento e marketing corporativo

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 4 de março de 2026 às 15h35.

O vídeo se tornou um formato central na comunicação das empresas, seja para treinamento interno, apresentações institucionais ou campanhas digitais. Com o avanço de plataformas como a Haiper, a produção audiovisual deixa de ser um processo caro e demorado para se tornar mais acessível e ágil.

Aprender a usar a ferramenta permite que equipes criem vídeos a partir de comandos simples, sem depender de grandes estruturas de produção ou conhecimento técnico avançado. Isso muda a lógica de escala da comunicação corporativa.

Conteúdo em menos tempo

A Haiper permite gerar vídeos rapidamente, adaptando formatos para diferentes canais e públicos. Esse ganho de velocidade é especialmente relevante para áreas como marketing, RH e comunicação interna, que lidam com alta demanda por conteúdo atualizado.

Ao reduzir o tempo entre ideia e entrega, empresas conseguem reagir mais rápido a mudanças e oportunidades.

O uso da inteligência artificial democratiza a produção audiovisual dentro das organizações. Profissionais ganham autonomia para testar formatos, criar materiais explicativos e comunicar mensagens estratégicas sem sobrecarregar times especializados.

