RESUMO ＋ Em dezembro, a criação de oportunidades de vendas B2B fica 31,7% abaixo da média mensal, segundo o IPACO, índice da empresa de CRM Ploomes. O estudo reúne 66,9 milhões de negócios de 11.101 empresas. Para Matheus Pagani, CEO da Ploomes, reforçar a prospecção antes de dezembro ajuda a preservar o pipeline do início de 2027.

A criação de novas oportunidades de vendas entre empresas (B2B) fica 31,7% abaixo da média mensal em dezembro, segundo o Índice Ploomes de Atividade Comercial B2B (IPACO).

O levantamento analisou 66,9 milhões de negócios de 11.101 empresas brasileiras entre setembro de 2021 e setembro de 2026 e identificou um padrão sazonal de desaceleração da atividade comercial no último mês do ano.

Segundo o IPACO, a proporção de companhias que passam o mês inteiro sem abrir novos negócios sobe de 12,8%, na média, para 16,3% em dezembro.

Em contrapartida, o índice da taxa de avanço das oportunidades para proposta chega a 1,006, o maior valor do ano.

Os dados sugerem que a queda está concentrada principalmente na entrada de novos negócios no funil, e não na interrupção generalizada da atividade comercial.

Para Matheus Pagani, CEO da Ploomes, esse cenário exige atenção ao planejamento comercial, já que a redução na abertura de oportunidades em dezembro pode afetar o volume de negócios disponíveis para os primeiros meses do ano seguinte.

“As empresas precisam se antecipar à sazonalidade, reforçando a prospecção antes de dezembro e garantindo que o pipeline tenha oportunidades suficientes para sustentar a operação no início do próximo ano”, avalia.

Entre as medidas que podem ajudar a reduzir esse risco estão a revisão das metas comerciais, a manutenção da prospecção durante o período de festas e o acompanhamento do volume de novas oportunidades que entram no funil.

O executivo também destaca a importância de retomar contatos com potenciais clientes que não avançaram anteriormente e de monitorar os indicadores comerciais para identificar possíveis desacelerações com antecedência.

“Mais do que concentrar esforços em fechar os negócios que já estão em andamento, é importante manter a geração de novas oportunidades ao longo do período. Isso ajuda a evitar que uma redução pontual na entrada de negócios se transforme em um pipeline insuficiente nos meses seguintes”, afirma.

O calendário comercial B2B ao longo do ano

Além da queda de dezembro, o IPACO identificou outros padrões relevantes para o planejamento das companhias. Novembro também fica abaixo da média, com redução de 6,9% na criação de oportunidades.

Janeiro, apesar da fama de mês comercialmente fraco, registra volume de criação de oportunidades 4,8% abaixo da média mensal.

A diferença, porém, não é estatisticamente significativa, ou seja, os dados não permitem afirmar que seja, de fato, um mês mais fraco do que os demais.

Na outra ponta, os meses de maio, julho, agosto e outubro apresentam resultados estatisticamente acima da média.

Agosto registra o maior volume de criação de oportunidades, 10,3% acima da média mensal, seguido por outubro (+9,8%), julho (+9%) e maio (+7%).

“Os resultados reforçam a importância de avaliar o desempenho comercial considerando a sazonalidade de cada mês, em vez de comparar diretamente períodos consecutivos. Uma redução entre outubro e novembro, por exemplo, precisa ser interpretada à luz do comportamento histórico do calendário comercial, e não necessariamente como um sinal isolado de piora na operação”, argumenta o CEO da Ploomes.

O estudo também identificou semelhanças entre o calendário de criação de oportunidades B2B e o comportamento das admissões com carteira assinada e da produção de máquinas e equipamentos.

As correlações observadas foram de 0,900 com as admissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e de 0,839 com a produção de bens de capital.

Segundo a análise, os indicadores apresentam movimentos semelhantes, embora essa associação não demonstre que um fenômeno provoque o outro.

O comportamento se repete em diferentes setores e regiões

A queda de dezembro também aparece nos recortes setoriais, regionais e estaduais publicados pelo índice.

O mês é o mais fraco nos 18 recortes divulgados, embora a intensidade da redução varie entre os grupos analisados.

Entre os setores, o comércio atacadista registra queda de 35,2% em dezembro, enquanto o varejista apresenta redução de 32,8%. Em serviços de engenharia, a retração é de 20,1%; em tecnologia da informação e software, de 28,3%.

Regionalmente, o Sul apresenta a maior queda entre as regiões, de 35,2%, seguido pelo Sudeste, com 31,7%, Centro-Oeste, com 28,0%, e Nordeste, com 19,9%.

Entre os estados divulgados, Santa Catarina registra a maior redução, de 36,0%, enquanto o Ceará apresenta a menor, de 16,4%.