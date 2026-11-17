Estudo da Ploomes aponta queda de 31,7% na abertura de oportunidades B2B em dezembro e reforça a importância de planejar a prospecção (WHYFRAME/Shutterstock)
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Publicado em 17 de novembro de 2026 às 07h00.
Em dezembro, a criação de oportunidades de vendas B2B fica 31,7% abaixo da média mensal, segundo o IPACO, índice da empresa de CRM Ploomes. O estudo reúne 66,9 milhões de negócios de 11.101 empresas. Para Matheus Pagani, CEO da Ploomes, reforçar a prospecção antes de dezembro ajuda a preservar o pipeline do início de 2027.
A criação de novas oportunidades de vendas entre empresas (B2B) fica 31,7% abaixo da média mensal em dezembro, segundo o Índice Ploomes de Atividade Comercial B2B (IPACO).
O levantamento analisou 66,9 milhões de negócios de 11.101 empresas brasileiras entre setembro de 2021 e setembro de 2026 e identificou um padrão sazonal de desaceleração da atividade comercial no último mês do ano.
Segundo o IPACO, a proporção de companhias que passam o mês inteiro sem abrir novos negócios sobe de 12,8%, na média, para 16,3% em dezembro.
Em contrapartida, o índice da taxa de avanço das oportunidades para proposta chega a 1,006, o maior valor do ano.
Os dados sugerem que a queda está concentrada principalmente na entrada de novos negócios no funil, e não na interrupção generalizada da atividade comercial.
Para Matheus Pagani, CEO da Ploomes, esse cenário exige atenção ao planejamento comercial, já que a redução na abertura de oportunidades em dezembro pode afetar o volume de negócios disponíveis para os primeiros meses do ano seguinte.
“As empresas precisam se antecipar à sazonalidade, reforçando a prospecção antes de dezembro e garantindo que o pipeline tenha oportunidades suficientes para sustentar a operação no início do próximo ano”, avalia.
Entre as medidas que podem ajudar a reduzir esse risco estão a revisão das metas comerciais, a manutenção da prospecção durante o período de festas e o acompanhamento do volume de novas oportunidades que entram no funil.
O executivo também destaca a importância de retomar contatos com potenciais clientes que não avançaram anteriormente e de monitorar os indicadores comerciais para identificar possíveis desacelerações com antecedência.
“Mais do que concentrar esforços em fechar os negócios que já estão em andamento, é importante manter a geração de novas oportunidades ao longo do período. Isso ajuda a evitar que uma redução pontual na entrada de negócios se transforme em um pipeline insuficiente nos meses seguintes”, afirma.
Além da queda de dezembro, o IPACO identificou outros padrões relevantes para o planejamento das companhias. Novembro também fica abaixo da média, com redução de 6,9% na criação de oportunidades.
Janeiro, apesar da fama de mês comercialmente fraco, registra volume de criação de oportunidades 4,8% abaixo da média mensal.
A diferença, porém, não é estatisticamente significativa, ou seja, os dados não permitem afirmar que seja, de fato, um mês mais fraco do que os demais.
Na outra ponta, os meses de maio, julho, agosto e outubro apresentam resultados estatisticamente acima da média.
Agosto registra o maior volume de criação de oportunidades, 10,3% acima da média mensal, seguido por outubro (+9,8%), julho (+9%) e maio (+7%).
“Os resultados reforçam a importância de avaliar o desempenho comercial considerando a sazonalidade de cada mês, em vez de comparar diretamente períodos consecutivos. Uma redução entre outubro e novembro, por exemplo, precisa ser interpretada à luz do comportamento histórico do calendário comercial, e não necessariamente como um sinal isolado de piora na operação”, argumenta o CEO da Ploomes.
O estudo também identificou semelhanças entre o calendário de criação de oportunidades B2B e o comportamento das admissões com carteira assinada e da produção de máquinas e equipamentos.
As correlações observadas foram de 0,900 com as admissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e de 0,839 com a produção de bens de capital.
Segundo a análise, os indicadores apresentam movimentos semelhantes, embora essa associação não demonstre que um fenômeno provoque o outro.
A queda de dezembro também aparece nos recortes setoriais, regionais e estaduais publicados pelo índice.
O mês é o mais fraco nos 18 recortes divulgados, embora a intensidade da redução varie entre os grupos analisados.
Entre os setores, o comércio atacadista registra queda de 35,2% em dezembro, enquanto o varejista apresenta redução de 32,8%. Em serviços de engenharia, a retração é de 20,1%; em tecnologia da informação e software, de 28,3%.
Regionalmente, o Sul apresenta a maior queda entre as regiões, de 35,2%, seguido pelo Sudeste, com 31,7%, Centro-Oeste, com 28,0%, e Nordeste, com 19,9%.
Entre os estados divulgados, Santa Catarina registra a maior redução, de 36,0%, enquanto o Ceará apresenta a menor, de 16,4%.
Segundo o Índice Ploomes de Atividade Comercial B2B (IPACO), a criação de novas oportunidades de vendas entre empresas fica 31,7% abaixo da média mensal em dezembro. O levantamento analisou 66,9 milhões de negócios de 11.101 empresas brasileiras entre setembro de 2021 e setembro de 2026.
De acordo com o IPACO, a proporção de companhias que passam dezembro inteiro sem abrir novos negócios sobe de 12,8%, na média, para 16,3%. Apesar da redução na entrada de oportunidades, o índice da taxa de avanço para proposta chega a 1,006, o maior valor do ano.
Segundo o IPACO, agosto registra o maior volume de criação de oportunidades B2B, com resultado 10,3% acima da média mensal. Outubro aparece em seguida (+9,8%), acompanhado por julho (+9%) e maio (+7%), todos com resultados estatisticamente acima da média.
Matheus Pagani, CEO da Ploomes, recomenda antecipar a prospecção, revisar metas comerciais e manter a geração de novas oportunidades durante o período de festas. O executivo também destaca a retomada de contatos com potenciais clientes e o monitoramento de indicadores comerciais para identificar desacelerações com antecedência.
Segundo o IPACO, o comércio atacadista registra retração de 35,2% na criação de oportunidades em dezembro, enquanto o varejo apresenta queda de 32,8%. Regionalmente, o Sul tem a maior redução, de 35,2%, e, entre os estados divulgados, Santa Catarina registra a maior queda (36,0%) e o Ceará, a menor (16,4%).
O Índice Ploomes de Atividade Comercial B2B mede a criação de novas oportunidades de vendas nos funis comerciais de empresas brasileiras que utilizam o CRM da Ploomes. O indicador não mede vendas efetivamente fechadas, receita, taxa de conversão ou ciclo de vendas, e seus resultados históricos não devem ser interpretados como previsões econômicas.