Fim da escala 6x1 pode aumentar a produtividade no varejo?

RESUMO ＋ O fim da escala 6x1 e a jornada de 40 horas exigem revisão de processos no varejo brasileiro, onde a produtividade estagnou entre 1995 e 2024, segundo o instituto FGV Ibre. Em 2026, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) estimou ganho necessário de 10,6% no comércio. Para Allan Birman, CEO da empresa Venda.ai, agentes de inteligência artificial reduzem tarefas repetitivas.

Por Allan Birman, CEO e cofundador da Venda.ai*

O Brasil enfrenta há décadas um desafio que limita sua competitividade: a baixa produtividade do trabalho. No comércio, o problema é ainda mais evidente.

Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), a produtividade por hora trabalhada no setor permaneceu praticamente estagnada entre 1995 e 2024.

Impacto do fim da escala 6x1 nas operações do varejo

Com o fim da escala 6x1 e a redução gradual da jornada de trabalho para 40 horas, o varejo terá um novo desafio pela frente: como fazer suas operações funcionarem melhor com menos horas disponíveis? A resposta não está simplesmente em redistribuir escalas, contratar mais funcionários ou exigir maior velocidade das equipes. Está, principalmente, na revisão dos processos operacionais.

No varejo, profissionais ainda dedicam uma parcela significativa do tempo a atividades repetitivas, como consultar informações em diferentes sistemas, responder dúvidas recorrentes, acompanhar pedidos e atualizar dados. São tarefas necessárias, mas muitas delas não exigem intervenção humana em todas as etapas.

Quando processos dependem excessivamente de ações manuais, o resultado é desperdício de tempo, retrabalho e menor eficiência.

Como os agentes de inteligência artificial transformam os processos

É nesse contexto que os agentes de inteligência artificial ganham relevância. Diferentemente de ferramentas que apenas respondem a perguntas, eles podem interpretar solicitações, consultar sistemas, executar ações e conduzir fluxos de trabalho dentro de parâmetros definidos pelas empresas.

Um agente, por exemplo, pode receber uma dúvida sobre um pedido, consultar informações de venda e logística, apresentar uma resposta ao consumidor e até concluir uma compra, quando autorizado, encaminhando para um profissional apenas as situações que exigem análise adicional.

O potencial, portanto, vai além de automatizar o atendimento: está em reduzir etapas e reorganizar processos para que as equipes concentrem seus esforços em atividades que realmente dependam de capacidade humana, como negociação, relacionamento e resolução de problemas complexos.

Há exemplos concretos dessa transformação. Em Portugal, a rede de varejo Worten implementou uma solução de inteligência artificial generativa para facilitar a consulta de informações operacionais pelos funcionários.

Segundo a Microsoft, a ferramenta reduziu o tempo de busca por informações de minutos para segundos, gerando uma economia estimada de 11 mil horas de trabalho por ano.

O caso demonstra que produtividade também significa eliminar o tempo desperdiçado em tarefas de apoio, e não necessariamente aumentar o volume de vendas ou atendimentos.

Desafios econômicos e governança na adoção de inteligência artificial

A discussão ganha ainda mais importância diante dos impactos econômicos da mudança na jornada.

Em estudo divulgado em 2026, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) estimou que o comércio precisaria de um ganho de produtividade de 10,6% para compensar uma eventual redução da jornada semanal para 40 horas, mantendo empregos e salários. Trata-se de uma simulação, mas que dimensiona o desafio de adaptação do setor.

A tecnologia, contudo, não resolve esse problema isoladamente. Implementar agentes de IA em processos ineficientes, sem rever fluxos de trabalho e integrar sistemas, dificilmente produzirá ganhos consistentes. A transformação exige planejamento, qualidade dos dados, governança e acompanhamento de resultados.

Também é importante que a busca por produtividade não se traduza em maior pressão sobre os trabalhadores. O objetivo deve ser justamente reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas e permitir que os profissionais se dediquem a atividades de maior valor.

A discussão sobre o fim da escala 6x1 pode, assim, funcionar como um catalisador de uma transformação que o varejo brasileiro já deveria estar promovendo. Mais do que adaptar escalas, o setor precisa rever a maneira como organiza suas operações.

Os agentes de IA podem ser aliados importantes nesse processo, ajudando a construir um modelo em que tecnologia e pessoas atuam de forma complementar.

O desafio não é fazer as pessoas trabalharem mais rápido para compensar menos horas disponíveis. É construir operações mais inteligentes, nas quais cada hora de trabalho seja melhor aproveitada.

Essa é uma oportunidade que vai além da adaptação à nova jornada: é parte de uma agenda necessária para tornar o varejo brasileiro mais produtivo e competitivo.

* Allan Birman é CEO e cofundador da Venda.ai