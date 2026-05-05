Opinião: sem design, a economia circular não fecha a conta

Indústria de reciclagem brasileira busca eficiência através do design de embalagens (Chay_Tee/Shutterstock)
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Publicado em 5 de maio de 2026 às 17h00.
Por Yuri Tomina*
A economia circular no Brasil está entrando em uma nova fase.
Com o avanço das metas obrigatórias de recuperação de embalagens plásticas e a definição de critérios de reciclabilidade, o tema deixa de ser tratado apenas como compromisso voluntário.
O assunto passou a orientar decisões concretas de investimento, inovação tecnológica e desenvolvimento de produtos.
Nesse contexto, o Decreto nº 12.688/2025 representa um marco importante.
Ao estabelecer metas progressivas de recuperação de embalagens e de incorporação de conteúdo reciclado pós-consumo, o decreto cria maior previsibilidade regulatória.
Isso permite que as empresas planejem com mais segurança investimentos em reciclagem, infraestrutura e desenvolvimento de embalagens com resina reciclada pós-consumo (PCR).
Em 2024, o Brasil reciclou cerca de 21% do plástico pós-consumo e 24,4% das embalagens colocadas no mercado, segundo levantamento setorial anual da consultoria MaxiQuim.
O estudo foi realizado para o Movimento Plástico Transforma. Mas os números ainda estão distantes do potencial produtivo existente.
Já a capacidade instalada da indústria de reciclagem supera 2,4 milhões de toneladas por ano, o que revela um espaço significativo para a expansão do volume processado.
Agora, cada vez mais, o debate começará no início da cadeia: no design dos produtos.
Decisões de design influenciam diretamente a eficiência da recuperação, a qualidade do material reciclado e a viabilidade econômica da reciclagem.
Embalagens projetadas para a reciclabilidade — como as soluções monomateriais ou a redução de combinações contaminantes — facilitam a triagem.
Além disso, aumentam a qualidade do material recuperado e ampliam o potencial de uso do PCR em novas aplicações.
Tais medidas também potencializam o impacto social para catadores e cooperativas de reciclagem.
Por isso, o redesenho de embalagens tende a se tornar uma das principais agendas industriais nos próximos anos.
Iniciativas como o Cazoolo, lab de design circular de embalagens da Braskem, surgem justamente para apoiar empresas nesse processo.
O foco é a revisão e desenvolvimento de embalagens mais alinhadas aos princípios de reciclabilidade e circularidade.
Diante desse cenário, o avanço da economia circular exige uma visão sistêmica.
Nela, o design para a reciclabilidade deve ser decisivo na hora de ampliar a oferta de resíduos de qualidade e garantir a competitividade do PCR.
Quando embalagens não consideram sua reciclagem futura, reduz-se a disponibilidade de materiais recicláveis de alta performance.
Isso pressiona custos e limita o avanço da circularidade. A indústria de reciclagem mecânica movimenta mais de R$ 4 bilhões por ano.
O setor gera mais de 20 mil empregos diretos no país, o que evidencia sua relevância econômica e social.
A articulação com cooperativas de catadores, aliada às iniciativas de capacitação, é condição essencial para que as obrigações regulatórias se traduzam em resultados.
Ao mesmo tempo, o avanço dessas metas exige atenção a um ponto estrutural: o fortalecimento da cadeia nacional de resíduos e reciclagem.
À medida que a demanda por conteúdo reciclado cresce, torna-se relevante ampliar a capacidade de coleta, a separação e o processamento dos materiais gerados no país.
O desenvolvimento dessa estrutura é fundamental para garantir escala e competitividade ao mercado de materiais reciclados.
Além disso, contribui para que os resíduos produzidos no Brasil retornem ao ciclo produtivo de forma mais eficiente.
A economia circular entra, assim, em uma etapa mais madura do desenvolvimento industrial.
Conectar a política de economia circular com a política industrial será decisivo para que o Brasil avance na construção de uma cadeia de reciclagem mais robusta e inovadora.
*Yuri Tomina está há mais de 20 anos na Braskem e, atualmente, é Líder de Economia Circular na América do Sul.