Opinião: sem design, a economia circular não fecha a conta

Por Yuri Tomina*

A economia circular no Brasil está entrando em uma nova fase.

Com o avanço das metas obrigatórias de recuperação de embalagens plásticas e a definição de critérios de reciclabilidade, o tema deixa de ser tratado apenas como compromisso voluntário.

O assunto passou a orientar decisões concretas de investimento, inovação tecnológica e desenvolvimento de produtos.

Novo marco da logística reversa

Nesse contexto, o Decreto nº 12.688/2025 representa um marco importante.

Ao estabelecer metas progressivas de recuperação de embalagens e de incorporação de conteúdo reciclado pós-consumo, o decreto cria maior previsibilidade regulatória.

Isso permite que as empresas planejem com mais segurança investimentos em reciclagem, infraestrutura e desenvolvimento de embalagens com resina reciclada pós-consumo (PCR).

Em 2024, o Brasil reciclou cerca de 21% do plástico pós-consumo e 24,4% das embalagens colocadas no mercado, segundo levantamento setorial anual da consultoria MaxiQuim.

O estudo foi realizado para o Movimento Plástico Transforma. Mas os números ainda estão distantes do potencial produtivo existente.

Desafios da capacidade industrial

Já a capacidade instalada da indústria de reciclagem supera 2,4 milhões de toneladas por ano, o que revela um espaço significativo para a expansão do volume processado.

Agora, cada vez mais, o debate começará no início da cadeia: no design dos produtos.

Decisões de design influenciam diretamente a eficiência da recuperação, a qualidade do material reciclado e a viabilidade econômica da reciclagem.

Design focado em reciclabilidade

Embalagens projetadas para a reciclabilidade — como as soluções monomateriais ou a redução de combinações contaminantes — facilitam a triagem.

Além disso, aumentam a qualidade do material recuperado e ampliam o potencial de uso do PCR em novas aplicações.

Tais medidas também potencializam o impacto social para catadores e cooperativas de reciclagem.

Por isso, o redesenho de embalagens tende a se tornar uma das principais agendas industriais nos próximos anos.

Inovação e circularidade

Iniciativas como o Cazoolo, lab de design circular de embalagens da Braskem, surgem justamente para apoiar empresas nesse processo.

O foco é a revisão e desenvolvimento de embalagens mais alinhadas aos princípios de reciclabilidade e circularidade.

Diante desse cenário, o avanço da economia circular exige uma visão sistêmica.

Nela, o design para a reciclabilidade deve ser decisivo na hora de ampliar a oferta de resíduos de qualidade e garantir a competitividade do PCR.

Impacto econômico e social

Quando embalagens não consideram sua reciclagem futura, reduz-se a disponibilidade de materiais recicláveis de alta performance.

Isso pressiona custos e limita o avanço da circularidade. A indústria de reciclagem mecânica movimenta mais de R$ 4 bilhões por ano.

O setor gera mais de 20 mil empregos diretos no país, o que evidencia sua relevância econômica e social.

A articulação com cooperativas de catadores, aliada às iniciativas de capacitação, é condição essencial para que as obrigações regulatórias se traduzam em resultados.

Fortalecimento da cadeia de resíduos

Ao mesmo tempo, o avanço dessas metas exige atenção a um ponto estrutural: o fortalecimento da cadeia nacional de resíduos e reciclagem.

À medida que a demanda por conteúdo reciclado cresce, torna-se relevante ampliar a capacidade de coleta, a separação e o processamento dos materiais gerados no país.

O desenvolvimento dessa estrutura é fundamental para garantir escala e competitividade ao mercado de materiais reciclados.

Além disso, contribui para que os resíduos produzidos no Brasil retornem ao ciclo produtivo de forma mais eficiente.

A economia circular entra, assim, em uma etapa mais madura do desenvolvimento industrial.

Conectar a política de economia circular com a política industrial será decisivo para que o Brasil avance na construção de uma cadeia de reciclagem mais robusta e inovadora.

*Yuri Tomina está há mais de 20 anos na Braskem e, atualmente, é Líder de Economia Circular na América do Sul.