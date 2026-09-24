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Carreira em transformação: 59% dos trabalhadores precisarão se requalificar até 2030

Mudanças tecnológicas devem transformar habilidades exigidas pelo mercado, enquanto executivos também relatam necessidade de aprendizado contínuo

Carreira em transformação: 59% dos trabalhadores precisarão se requalificar até 2030 (Magnific)

Carreira em transformação: 59% dos trabalhadores precisarão se requalificar até 2030 (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16h44.

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A transformação do mercado de trabalho está aumentando a pressão para que profissionais desenvolvam novas competências. Segundo o Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, 59% da força de trabalho precisará de treinamento, requalificação ou aperfeiçoamento até 2030.

O levantamento ouviu mais de 1.000 empregadores, que representam mais de 14 milhões de trabalhadores em 55 economias. Entre os fatores que devem modificar as ocupações está o avanço da inteligência artificial e de outras tecnologias.

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Quais habilidades devem ganhar importância

O estudo aponta que, em média, 39% das habilidades atuais dos trabalhadores deverão ser transformadas ou ficar desatualizadas entre 2025 e 2030. Entre as competências que devem crescer estão inteligência artificial e big data, redes e cibersegurança e letramento tecnológico.

A mudança, porém, não se limita ao conhecimento técnico. Pensamento analítico, criatividade, resiliência, flexibilidade, liderança e capacidade de trabalhar com outras pessoas também aparecem entre as competências que devem ganhar relevância.

Isso significa que a atualização profissional pode envolver tanto o aprendizado de novas ferramentas quanto o desenvolvimento de habilidades para tomar decisões e resolver problemas em ambientes cada vez mais digitais.

Inteligência artificial aumenta a necessidade de aprendizado contínuo

Uma pesquisa divulgada pelo LinkedIn em junho de 2026 reforça esse movimento entre profissionais em posições de liderança. Segundo o levantamento, 90% dos executivos C-level consultados afirmaram que suas funções exigem desenvolvimento contínuo de habilidades para acompanhar as mudanças.

O estudo também aponta que 82% desses líderes dizem que a inteligência artificial já está criando funções que não existiam ou eram pouco comuns alguns anos atrás. Entre os exemplos estão engenheiro de IA e arquiteto de IA responsável.

A mudança não significa necessariamente que todos os profissionais precisarão migrar para áreas de tecnologia. Em muitas ocupações, a transformação ocorre pela incorporação de ferramentas de inteligência artificial à rotina.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode precisar aprender a usar IA generativa para pesquisa, análise de dados e produção de conteúdo. Na área financeira, a tecnologia pode apoiar análises e automação de tarefas. Em recursos humanos, pode ser aplicada à análise de informações e aos processos de recrutamento.

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Como se preparar para as mudanças no mercado

A atualização profissional não precisa significar uma mudança completa de carreira. Uma alternativa é identificar quais atividades do próprio trabalho estão sendo modificadas pela tecnologia e quais competências passam a ser necessárias.

O relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que IA e big data estão entre as habilidades de crescimento mais rápido até 2030. Ao mesmo tempo, competências humanas continuam relevantes para os empregadores.

Para o profissional, isso pode significar combinar três frentes:

  • aprender a utilizar ferramentas de inteligência artificial;
  • aprofundar conhecimentos relacionados à própria área;
  • desenvolver competências como pensamento analítico, criatividade e comunicação.

O cenário também mostra que a atualização não é uma etapa exclusiva do início da carreira. A necessidade de aprendizagem contínua aparece tanto nas projeções para a força de trabalho quanto entre executivos que já ocupam posições de liderança.

Até 2030, portanto, a principal mudança pode estar menos em uma profissão específica e mais na forma como diferentes ocupações serão exercidas. As habilidades exigidas pelo mercado devem continuar acompanhando a evolução tecnológica e as novas formas de trabalho.

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