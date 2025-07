Opinião: liderança de sucesso não é sobre mandar, é sobre educar

Por Denis Zanini*

A velha guarda da gestão está com os dias contados. Não se trata de uma ameaça, mas de uma constatação. Em um mundo onde a única constante é a mudança, o líder que apenas dita ordens ou controla processos está obsoleto.

O poder migrou, da hierarquia rígida para as redes fluidas, da imposição para a cocriação, do “manda quem pode, obedece quem tem juízo” para a hierarquia horizontal. Os novos tempos pedem outra coisa, um novo arquétipo, uma nova alma de comando: os líderes educadores.

Este é um dos mais potentes insights que emerge do dossiê "A Ascensão da Liderança Educadora", produzido pela HSM Management em colaboração com um timaço de especialistas. É um estudo aprofundado sobre o futuro do trabalho e o papel de quem lidera, e os principais pontos vou trazer aqui neste artigo.

O fim da liderança que não aprende

Por anos, o comando-e-controle reinou soberano. Líderes viam funcionários como meras engrenagens de uma máquina, peças substituíveis em um mecanismo preditivo.

A máxima de Peter Drucker, de que "o desenvolvimento das pessoas deve ser o primeiro objetivo da gestão", foi muitas vezes esquecida. O resultado? Uma força de trabalho desengajada, pouco inovadora e, por vezes, adoecida.

Mas essa máquina pifou.

O capital humano, antes um recurso, agora é o epicentro da vantagem competitiva. O mundo atual exige propósito, autonomia e um palco para aprender e crescer, não apenas um banco de tarefas. O "analfabeto do século 21", profetizado por Alvin Toffler, já não é quem não sabe ler e escrever, mas sim quem "não sabe atualizar conhecimentos e habilidades".

Os talentos buscam cada vez mais ambientes onde possam florescer, onde o erro seja oportunidade de aprendizado e o conhecimento flua livremente. Organizações baseadas em habilidades não são um modismo, mas uma resposta concreta à fluidez organizacional necessária.

Se o líder não for um catalisador desse florescimento, os melhores simplesmente não ficarão. Migrarão para onde a curiosidade e o aprendizado são incentivados, onde a autenticidade é um diferencial competitivo.

O líder farol: educador, energizador, conector

Ser um líder educador vai muito além de ensinar no sentido tradicional. É um papel multifacetado, ligado ao sucesso sustentável.

Como sugere o dossiê, pense no líder como um farol: ele ilumina o caminho, inspira a jornada, mas não carrega o barco sozinho. Sua missão é fazer com que cada tripulante encontre sua própria luz.

Sua arte é a da facilitação. É quem libera o potencial latente em cada indivíduo, fazendo perguntas poderosas em vez de entregar respostas prontas.

Mais ainda, ele energiza.

É a força positiva que contagia, que inspira entusiasmo, confiança e propósito. Hugo e Miguel Nisembaum, da Mapa de Talentos, destacam a liderança energizadora como fundamental para superar a tempestade perfeita de obsolescência humana e esgotamento.

Essa energia se constrói através de microgestos virtuosos e da conexão propósito-ação, onde cada interação positiva aumenta a capacidade cognitiva.

É a capacidade de transformar o ambiente de trabalho em um lugar onde a vitalidade humana é regenerada, não esgotada. Não basta ser competente, é preciso ser inspirador.

E, fundamentalmente, ele conecta.

Em uma era "figital" (que integra as dimensões física, digital e social), liderar é orquestrar redes. Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company, fala do protagonismo do todo, uma evolução do tradicional protagonismo individual.

O líder educa porque entende que o valor está na capacidade de fazer aprender, e de aprender junto, catalisando o potencial coletivo em um ciclo virtuoso de operar, inovar e adaptar.

É a passagem da liderança transacional (que se foca em trocas e recompensas) para a liderança transformacional, que inspira a transcendência de interesses pessoais por uma visão coletiva.

Sua comunicação, seu legado

Para o líder educador, a comunicação não é um adereço estratégico, e sim a ferramenta mais potente dessa nova liderança. Vania Bueno, especialista em governança e comunicação, defende que "quando falta comunicação, falta liderança".

É no processo comunicativo que o propósito é internalizado, compartilhado e ativado. É por meio da comunicação que o valor se torna cultura e que a estratégia encontra caminhos reais para se realizar.

A coerência se constrói na prática diária, não em discursos vazios ou murais corporativos. A transparência é compulsória. O que se esconde, vem à tona. E a confiança, uma moeda valiosíssima e cada vez mais rara, se desfaz rapidamente quando falta autenticidade e consistência.

Dados da Gallup são alarmantes: apenas 21% dos colaboradores estão engajados, e 70% da variação nesse engajamento depende da qualidade da liderança local. O principal motivo? A ausência de comunicação clara.

O futuro é agora

A liderança educadora não é uma teoria distante, é o caminho atual para construir organizações resilientes, adaptáveis e, acima de tudo, profundamente humanas. Ignorar essa transformação é aceitar a obsolescência.

A sustentabilidade humana - cuidar do bem-estar dos colaboradores, do ambiente emocional e cultural – não é uma questão de RH, mas de estratégia, um pilar que garante que haverá pessoas capazes de aprender e inovar.

Comece a sua própria reinvenção. Olhe para dentro, energize quem está ao seu lado e comunique com propósito. O mundo dos negócios agradece.

*Denis Zanini é jornalista, escritor e palestrante de autoconhecimento, protagonismo e educação reflexionária.

