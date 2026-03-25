Opinião: integração da Meta com IA pode colocar em xeque o futuro do gestor de tráfego

Por Renato Asse*

A integração da Manus ao Ads Manager, anunciada pela Meta como parte de sua estratégia para avançar em agentes autônomos de inteligência artificial, não é apenas mais um passo em automação publicitária.

Trata-se de uma mudança estrutural que coloca em xeque o papel do gestor de tráfego como operador e reposiciona o valor do mercado na capacidade estratégica.

A partir desse movimento, campanhas deixam de ser executadas manualmente e passam a ser conduzidas por sistemas capazes de tomar decisões contínuas, em tempo real.

O movimento bilionário da Meta em agentes autônomos

Ao desembolsar mais de US$ 2 bilhões na transação, a Meta sinaliza o tamanho dessa aposta. O objetivo central não é apenas automatizar tarefas isoladas, mas sim incorporar agentes capazes de executar fluxos completos de trabalho.

Dentro do Ads Manager, isso se traduz em sistemas que pesquisam audiência, geram criativos, produzem variações de copy, analisam performance e ajustam campanhas continuamente.

Esse movimento acompanha a expansão de um mercado que, segundo a eMarketer, viu o investimento global em publicidade digital superar os US$ 600 bilhões em 2024, cenário onde a inteligência artificial pode adicionar até US$ 4,4 trilhões por ano à economia global, conforme estima a McKinsey.

Produtividade e a queda das barreiras técnicas

O efeito imediato é o aumento de produtividade, mas o impacto real está na acessibilidade. O que antes exigia domínio técnico avançado passa a ser operado por sistemas dentro da própria plataforma.

Isso abre espaço para um contingente enorme de novos anunciantes. No Brasil, onde mais de 90% das empresas são micro e pequenas, segundo o Sebrae, a possibilidade de rodar campanhas sofisticadas sem equipe especializada muda o jogo competitivo.

A barreira de entrada técnica cai, e a disputa se desloca para outros campos. É justamente aí que surge o principal ponto de tensão.

O novo papel do fator humano na automação publicitária

A automação publicitária tende a padronizar decisões e priorizar métricas de curto prazo, o que pode levar a campanhas eficientes, mas pouco memoráveis.

Além disso, a dependência excessiva de sistemas reduz o senso crítico de quem opera. Esse argumento é válido, mas não invalida a mudança estrutural. Ele apenas redefine o papel humano.

Se antes o diferencial estava na execução, agora está na capacidade de orientar esses agentes com visão estratégica, repertório e leitura de contexto.

Outro equívoco é interpretar esse avanço como uma democratização completa. O acesso aumenta, mas a competição também se intensifica. Quando a execução técnica deixa de ser barreira, vence quem constrói melhor narrativa, oferta e posicionamento.

Dados da Gartner indicam que empresas com maior maturidade em dados e estratégia chegam a ter desempenho até 20% superior em marketing digital. Em outras palavras, a tecnologia nivela a operação, mas amplia a vantagem de quem pensa melhor.

O futuro do gestor de tráfego e a sobrevivência no mercado

Diante dessa escala, a integração da Manus ao Ads Manager não elimina imediatamente o gestor de tráfego, mas coloca sua função sob pressão inédita.

A operação deixa de ser diferencial competitivo e passa a ser absorvida pela tecnologia. Nesse novo cenário, sobreviver não depende mais de executar campanhas, mas de orientar estratégia, interpretar mercado e construir diferenciação.

Para quem não fizer essa transição, o risco de obsolescência deixa de ser hipótese e passa a ser um caminho provável.

*Renato Asse é fundador da Comunidade Sem Codar, a maior escola de No Code e IA da América Latina, com mais de 25 mil membros, já tendo implementado Agentes de Inteligência Artificial em empresas com 13 mil colaboradores.