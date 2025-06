Meta lança novos recursos de IA para anunciantes; foco é aumentar o retorno sobre investimento

A Meta anunciou nesta terça-feira, 4, o lançamento global de um novo conjunto de ferramentas para anunciantes, focado em aumentar a eficácia das campanhas. Entre os principais resultados apresentados pela empresa estão um aumento médio de 12% no retorno sobre o investimento em mídia (ROAS) e até 46% a mais em conversões incrementais em testes com clientes.

As atualizações envolvem a expansão da Otimização de Valor, da Atribuição Incremental e das Regras de Valor, que agora passam a estar disponíveis globalmente. As soluções foram desenvolvidas para ajudar os anunciantes a indicar à plataforma quais resultados são mais importantes para seus negócios, como lucro por produto, fidelização de clientes ou assinaturas.

A funcionalidade de Atribuição Incremental, que mede em tempo real o impacto das campanhas além dos números brutos de conversão, foi apontada como responsável por elevar em 46% as conversões em comparação com estratégias tradicionais. Já a Otimização de Valor, agora adaptada a múltiplos tipos de métrica, levou a um crescimento médio de 12% no ROAS em testes com anunciantes que priorizaram valor por conversão, e não apenas volume.

A empresa também confirmou a expansão das chamadas Regras de Valor, que permitem configurar no Gerenciador de Anúncios diferentes pesos para públicos ou eventos, como compras de maior recorrência ou margens de lucro mais altas.

Nova fase de integração com parceiros externos

A Meta também abriu a possibilidade de integração com plataformas analíticas como Adobe Advertising, Northbeam, Rockerbox e Triple Whale. Com isso, os anunciantes poderão compartilhar dados de atribuição em nível de clique, preparando o terreno para o lançamento gradual da Atribuição Personalizada ao longo dos próximos meses.

A empresa afirma que o pacote de recursos, baseado em inteligência artificial, deve ampliar a capacidade dos anunciantes de orientar os algoritmos da plataforma para metas mais alinhadas ao desempenho real de seus negócios.