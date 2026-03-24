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Opinião: gestão hídrica e gênero têm mais em comum do que parece

Entenda a cadeia de eventos que conecta o aumento da temperatura global à insegurança física e econômica das mulheres brasileiras

Crise hídrica e desigualdade: mulheres são as mais impactadas pela escassez de água no mundo (AscentXmedia/Getty Images)

Crise hídrica e desigualdade: mulheres são as mais impactadas pela escassez de água no mundo (AscentXmedia/Getty Images)

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Publicado em 24 de março de 2026 às 10h00.

Janaina Padoveze*

O dia 22 de março é considerado mundialmente o Dia Mundial da Água. Em outras palavras, o “Dia da Vida, já que foi através da existência dela que se fez vida neste planeta.”

Este ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o tema da data como “Água e Gênero”.

É um lembrete crucial de que o 22 de março é também um dia de luta e de reforçar a necessidade de ações para a sua conservação.

Infelizmente, os dados sobre a água não estão gentis, assim como os dados relacionados a gênero.

O ano de 2025 registrou o maior índice de feminicídios no Brasil.

Paralelamente, de acordo com um relatório emitido pela UNU (United Nations University), o planeta Terra entrou em estado de “falência global da água”.

Isso significa que estamos gastando mais água do que a natureza consegue repor e que não existe mais equilíbrio entre disponibilidade e uso.

A conexão entre clima e violência de gênero

O surpreendente é que as mudanças climáticas e a violência de gênero estão intrinsecamente conectadas.

Há tempos organizações vêm sinalizando que, “quanto mais o clima piora, mais a violência de gênero piora.”

O motivo é uma cadeia de eventos: o aumento da temperatura global e os eventos climáticos extremos contribuem para um cenário de maior insegurança física e econômica.

Pessoas perdem casas, empregos, ficam sem recursos naturais e as necessidades básicas não são atendidas.

Além disso, as redes de apoio das mulheres também ficam enfraquecidas, agravando o cenário de agressões.

Desigualdades no acesso ao saneamento básico

A realidade em 2024 era de que mais de 1 em cada 4 mulheres e meninas não tinham acesso a água potável gerida de forma segura.

Em 2023, cerca de 14% dos países ainda tinham mecanismos limitados de integração da perspectiva de gênero na gestão de recursos hídricos.

A sobrecarga recai sobre elas: mulheres eram responsáveis por buscar água em 7 de cada 10 casas sem água encanada.

A necessidade de coleta afasta meninas da escola, impede mulheres de trabalharem e compromete a saúde feminina.

Estratégias para a equidade e o papel das empresas

No dia 16 de março de 2026, foram lançadas as Estratégias Transversais do Plano Clima do Brasil, e uma delas é a Mulheres e Clima.

O objetivo é impulsionar a equidade de gênero juntamente com a transição para uma economia sustentável.

As empresas têm um potencial enorme de causar impactos na sociedade, o que chamamos de “externalidades”.

Para que as organizações prosperem, o cuidado com toda a comunidade é necessário.

Há inúmeras maneiras de agir, como adotar políticas de diversidade e inclusão e priorizar fornecedores com uma política séria em relação a gênero.

Sororidade como ferramenta de transformação

Eu sou parte do grupo de pessoas que “possui a estranha mania de ter fé na vida”, como escreveu Milton Nascimento.

Existe muita gente criando ideias e colocando em prática para construir um mundo melhor.

Minha convicção é de que é através da união das mulheres que a gente vai conseguir progredir.

A palavra é “sororidade”, mulheres se apoiando para deixar de reproduzir padrões que reforçam a desigualdade.

*Janaina Padoveze é gerente de Sustentabilidade da Ajinomoto do Brasil.

 

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