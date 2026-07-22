Bússola & Cia: reforma tributária pode elevar imposto em vendas com boleto

Reforma tributária, inteligência artificial e agenda ESG moldam o novo cenário corporativo atual (Indypendenz/Shutterstock)
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Publicado em 22 de julho de 2026 às 07h00.
Empresas que concedem descontos condicionados ao pagamento de boletos podem acabar pagando IBS e CBS sobre valores que não recebem, alerta a ASIS Tax Tech.
Com a Reforma Tributária, apenas descontos incondicionais reduzem a base de cálculo dos tributos.
Já descontos vinculados ao pagamento até o vencimento mantêm a incidência sobre o valor total da operação.
Segundo a empresa, a chegada do split payment exige revisão das políticas comerciais para evitar impactos no caixa e riscos fiscais.
A Neoenergia, empresa do grupo Iberdrola, lança sua nova campanha com foco na construção de confiança e no fortalecimento do relacionamento com os clientes.
A iniciativa integra um ciclo de comunicação que coloca o cliente no centro das decisões da companhia e reforça a plataforma de marca “Mais por você”, que vai além de uma assinatura publicitária para traduzir a atitude e o compromisso da empresa com seus mais de 17 milhões de clientes – o que representa uma população de mais 40 milhões de pessoas.
A empresa conta com cinco concessões de distribuição de energia na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, em regiões do interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.
O Instituto Aon está com inscrições abertas para a 12ª edição do Programa Jovem Seguro, iniciativa gratuita que prepara jovens para o mercado de trabalho.
Desde 2014, o programa já formou quase 500 participantes e, neste ano, oferece 45 vagas.
Podem se inscrever, até 24 de julho, jovens de 16 a 22 anos que estudem ou tenham concluído o Ensino Médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escolas particulares.
As aulas começam em 28 de agosto e serão realizadas em formato híbrido em São Paulo e 100% online para participantes de outras localidades.
A Way Brasil e a TIM completam um ano de cobertura 4G em 630 km de rodovias em Mato Grosso do Sul (MS-112, MS-306, BR-158 e BR-436).
Com 52 torres ativas, o projeto beneficia 270 mil pessoas em oito municípios e conecta 300 câmeras com IA ao CCO.
A tecnologia agiliza o atendimento a emergências e dispensa o uso de fibra óptica ao longo da via. Parte do sistema é alimentada por energia solar.
O projeto reforça a atuação da TIM no setor logístico, no qual a operadora já supera 11 mil quilômetros de rodovias conectadas com 4G no Brasil.
O Grupo Pereira passa a integrar o Pacto Global da ONU – Rede Brasil, reforçando seu compromisso com práticas alinhadas aos princípios de direitos humanos, trabalho e meio ambiente, além de contribuir para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A adesão fortalece a estratégia ESG da companhia, que já reúne iniciativas como o uso de energia proveniente de fontes renováveis, economia circular, gestão de resíduos, aproveitamento e doação de alimentos, além de programas de inclusão e geração de oportunidades para diferentes públicos, como refugiados, profissionais 50+ e pessoas em processo de reinserção social.
A reforma tributária já altera a dinâmica das franquias e impõe uma agenda imediata de revisão de contratos, adaptação tecnológica, reestruturação financeira e mudanças na formação de preços.
O período de transição exige que as redes operem simultaneamente sob o sistema atual e o novo, aumentando a complexidade da gestão.
“O contrato de franquia costuma durar de cinco a dez anos. Assim, quase todos os que estão em vigor foram redigidos para um sistema tributário que entrou em extinção”, afirma o tributarista Rafael Pandolfo.
Para o especialista, antecipar essa revisão será decisivo para reduzir riscos e garantir uma adaptação mais eficiente ao novo modelo.
Com o objetivo de apoiar PMEs que venceram licitações, mas que precisam de um adiantamento de recebíveis para operar, o Portal de Compras Públicas agora antecipa até 70% do valor a receber do governo, por meio de um novo produto, o LicitaCred.
O objetivo é melhorar o fluxo de caixa destas empresas, transformando os contratos públicos em ativos financeiros confiáveis, sem a necessidade de garantias tradicionais como veículos ou imóveis.
Empresários, investidores e marcas brasileiras com foco em internacionalização terão um novo ponto de encontro entre os dias 23 e 28 de julho.
A BE LINKED EXPERIENCE promoverá uma imersão voltada à geração de negócios, networking estratégico e fortalecimento de marcas no eixo Brasil–Estados Unidos.
A programação reúne painéis sobre expansão internacional, branding, franchising e liderança, além de encontros B2B com foco em parcerias, licenciamento e novos mercados.
Empresas brasileiras que sofreram incidentes de segurança envolvendo APIs registraram prejuízo médio de US$ 1,12 milhão nos últimos 12 meses, segundo levantamento da Akamai.
O estudo mostra que 89% das organizações foram afetadas por pelo menos um incidente no período.
Apesar de 58% afirmarem ter ampliado o foco na segurança de APIs, apenas 15% dizem possuir um inventário completo capaz de identificar quais interfaces expõem dados sensíveis, ampliando os riscos em ambientes impulsionados por IA.
O unicórnio curitibano Olist, ecossistema de soluções para PMEs, registrou crescimento de 65% na receita líquida na comparação anual, o maior ritmo dos últimos cinco anos, impulsionado pela adoção de inteligência artificial no centro da estratégia do negócio.
Mais da metade dos 60 mil clientes já utiliza os recursos da tecnologia na plataforma, que executa 210 mil processos por mês.
A empresa também opera com mais de 30 agentes autônomos em áreas como vendas, logística e financeiro.
Na operação, o ERP funciona como uma espinha dorsal da estratégia e a principal porta de entrada para o ecossistema.
Por lá, os clientes da Olist gerenciam catálogo, estoque, pedidos, entregas, contas a pagar e contas a receber.
A construtora Ribeiro Caram, que atua no mercado há quase 30 anos e figura entre as maiores empresas de engenharia do Brasil, anuncia a chegada de Diego Báez ao cargo de CEO da companhia.
A nomeação marca o início de um novo ciclo de evolução na governança da empresa em um movimento estruturado para a implementação de um modelo de gestão que reforce o DNA de engenharia que move a empresa desde sua fundação.
Com mais 140 obras realizadas, a companhia se consolidou como referência nacional no desenvolvimento de obras Industriais, Data Center e galpões logísticos de alta complexidade.
Ao longo de sua trajetória, destacou-se pela agilidade e pelo rigor técnico na entrega de grandes projetos para fundos e investidores imobiliários, como a GLP, e para gigantes do e-commerce e do varejo, como Mercado Livre e Amazon.