Operadora ferroviária aposta em Starlink para garantir comunicação com locomotivas

Tecnologia acoplada às locomotivas da Rumo garante comunicação ininterrupta e maior segurança operacional

Rumo mira em 400 locomotivas com tecnologia da Starlink até o final de setembro (Rumo/Divulgação)

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 07h00.

A operadora Rumo tornou-se a primeira do setor de transporte ferroviário brasileiro a adotar a tecnologia da Starlink, da SpaceX. Com o uso dos satélites, a empresa conseguiu estabilidade de sinal superior a 97%.

A estratégia consiste em estabelecer uma “terceira via” de conexão, que complementa os sistemas de comunicação de rede móvel e satélite tradicional

O objetivo final é garantir a comunicação estável entre trens e Centro de Controle, mesmo em áreas com cobertura limitada ou sem sinal. 

A instalação da Starlink começou em fevereiro deste ano e a meta é ter cerca de 400 locomotivas equipadas até o final de setembro.

Como funciona a conexão com os satélites?

Antenas especiais instaladas nas locomotivas da Rumo se conectam a satélites em órbita baixa, permitindo que as informações circulem quase em tempo real. Isso proporciona baixa latência na conexão – um atraso mínimo no envio dos dados. 

O investimento amplia a segurança, permitindo atendimento ágil e eficiente às composições em caso de ocorrências durante o percurso. O recurso já foi aplicado com sucesso em áreas de difícil acesso em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins.

Testes de campo confirmam que a tecnologia proporciona transmissão de dados operacionais, suporte técnico remoto e atualizações de software que não impactam a circulação dos trens.

“Essa solução não apenas garante a continuidade das nossas operações em qualquer cenário, como também abre caminho para um futuro com trens cada vez mais conectados, inteligentes e seguros”, conclui Marco Andriola, diretor de tecnologia da Rumo.

 

 

 

